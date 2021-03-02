烏梅茶｜清熱生津改善久咳4茶療加山楂羅漢果　零食烏梅唔用得？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-02 08:00

春天天氣潮濕，容易令人昏昏欲睡、食欲不振。這時候最適合飲一杯酸酸甜甜的烏梅茶，幫助生津止渴、開胃消滯。有中醫更指出，烏梅茶有改善久咳及慢性腹瀉等功效，適合大部分人士飲用。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師方麗璋

烏梅功效

烏梅性味酸、澀，平，歸肝、脾、肺、大腸經。主要用於肺虛久咳，慢性腹瀉，蛔蟲引起的腹痛、嘔吐、四肢發冷的蛔厥病證，此外還有什麼功效。

▼烏梅茶知多啲！（按圖👇👇👇）

烏梅哪些人適宜飲用？哪些人不宜？

烏梅茶適合大部分人飲用 ，尤其是經常出現口乾口渴、食積消化不良、久咳、慢性腹瀉及陰虛燥熱糖尿病人士。烏梅茶四季合用，夏季尤佳，因為酸酸甜甜的味道可以消暑解渴。至於生病中的人士，如感冒則不適合飲用烏梅茶，因為烏梅酸澀之性不利於病邪外出，對於急性病應該先除邪氣。

烏梅茶食去療

烏梅根據搭配的材料不同，功效亦有不同，例如加山楂可健胃消食，加桔梗可潤喉開聲，加羅漢果可以化痰止咳等。

▼烏梅茶食療（按圖👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

山楂烏梅茶：生津止渴，健胃消食

烏梅桔梗茶：潤喉開聲，消暑清熱

羅漢果烏梅茶：清肺化痰止咳

烏梅止瀉粥：益氣養胃，澀腸止瀉

烏梅茶飲用注意事項

▼飲用烏梅茶時，需要注意選用沒有精製過的藥用烏梅，而且不可天天服用。（按圖👇👇👇）

1.宜用藥用烏梅 非零食烏梅

藥用烏梅：夏季果實近成熟時採收，低溫烘乾後悶至皺皮，色變黑時即成 零食烏梅：在烘乾的過程中加入白砂糖、鹽、食物添加劑

2.食用分量：每天可食用10-30克烏梅，不宜多食或久食，烏梅酸性強，多食容易損傷牙齒，刺激胃腸。

3.不宜與豬肉同食：烏梅不能與豬肉同食，否則易肚瀉

健福堂中醫診所 註冊中醫師方麗璋（撰文者授權提供）

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