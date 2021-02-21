【玫瑰花茶】活血散瘀治經痛5類人最啱飲　4款茶療做錯呢步減功效

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-21 12:34

玫瑰花氣味芳香，顏色艷麗，是最受女性歡迎的花之一。用乾玫瑰花冲水泡茶亦對身體有很多好處，包括改善經痛、補血、解鬱等等，有中醫指，它常用於治療因情志而引起的病症，不過，由於玫瑰花有行氣活血之效，並非人人適合飲用。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師陳嘉榮

玫瑰花具有活血化瘀、理氣解鬱、止痛等功效。(iStock)

玫瑰花不只是外觀使人賞心悅目，内服亦有使人舒心之效。玫瑰花性味甘、溫、微苦、益肝膽、入肝脾經。

▼玫瑰花茶最適合什麼人飲用？（按圖👇👇👇）

玫瑰花功效

古人認爲玫瑰花具有活血化瘀、理氣解鬱、止痛等功效。中醫亦常常把它用於治療因情志而引起的病症，尤其是針對因爲情緒不暢所導致的胸脅疼痛、胸悶、胃痛、腹痛、痛經、經前乳房疼痛等，由於玫瑰花具有行氣活血、散瘀止痛的效用，亦可用於治療跌打損傷。

玫瑰花適用於患有各種急、慢性痛症，如肢體扭傷、肩周炎、坐骨神經痛、痛經，或因精神壓力而導致身體出現諸如胃痛、腹痛、胸悶、胸脅痛、頭痛、精神疲倦等我們稱爲肝鬱氣結証的人士，亦適宜服用。部分的醫學研究發現玫瑰花具有促進膽汁分泌、改善心肌缺血等作用，因此患有膽石症或冠心病的人士亦可在中醫師的建議下適量飲用。

花類的藥物具有芳香走竄的性質，意思是行氣活血、燥濕的功效較為顯著，最佳在春夏季服用。(VCG)

玫瑰花不宜什麼天氣服用？

中醫認爲花類的藥物具行氣活血、燥濕（用乾燥的方式祛濕）的功效較為顯著，因此不建議大家在天氣乾燥的時候單服玫瑰花，否則就容易引起如口唇乾燥、皮膚乾癢、咽乾咳嗽等因燥邪所導致的症狀，最佳在春夏季服用。

▼以下有4款玫瑰花茶療，大家可以按需要選擇不同配搭（按圖👇👇👇）

+ 18 + 18 + 18

1.玫瑰花茶：疏肝理氣、活血化瘀、安神解鬱

2.玫瑰花桂圓紅棗枸杞茶：行氣活血、養血寧神

3.玫瑰花蜂蜜茶：益氣養血、止痛

４.丹參玫瑰花茶：行氣活血、散瘀止痛

▼玫瑰花茶並非人人適合，飲用時有什麼需要注意？（按圖👇👇👇）

1.花茶一般不需要使用沸騰的熱水浸泡，否則會使其香氣快速流失而影響功效。

2.產後、懷孕、行經期間、月經量過多、陰道有異常出血症狀的女性不適宜服用。

3.容易上火、生口瘡、暗瘡、便秘、長期口乾、眼乾、潮熱、盜汗等人士亦不宜自行服用。

4.正在服用薄血丸如華法林、阿司匹林的人士和小童皆不宜自行服用玫瑰花茶，因爲玫瑰花活血化瘀的功效可能會與薄血丸反應而導致出血傾向，而小童由於氣血未充，因此不適宜進食過多行氣活血之品，否則容易引起各種出血症狀。

5.如果大家想以玫瑰花茶作爲日常的保健茶時，不妨先咨詢你主診中醫師的意見。

健福堂中醫診所註冊中醫師陳嘉榮（撰文者提供）

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