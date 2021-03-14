陰道炎｜潮濕易發病反覆或不孕？白帶黃5症狀淮山湯棉內褲助預防!

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-03-14 19:58

濕疹以外，陰道炎亦是春季潮濕季節易發作的問題。當白帶等陰道分泌物異常，如變黃變綠，甚至出現臭味，便需留意是否患上陰道炎。若然沒有適當處理，或會增加不孕的風險！預防和改善陰道炎有什麼飲食宜忌？日常生活有什麼要注意？ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

春天潮濕，是女性陰道炎發作的高峰期，對部分女性造成困擾。正常的白帶應該無色無味，主要在排卵期出現（兩次月經之間），此時白帶會增多、透明、具韌性而且可拉長。但陰道炎的白帶則為黃色，並伴有其他症狀。

▼陰道炎主要症狀：（按圖👇👇👇）

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陰道炎主要分為三類

中醫稱陰道炎為「陰癢」、「帶下病」，並認為主要與濕邪有關，可分為三大成因。

1. 念珠菌性陰道炎

症狀：外陰瘙癢、有灼熱感；陰道分泌物增多、呈白色乳狀或豆腐渣樣；伴有尿頻、排尿時痛、性交時痛

成因：主要因「濕濁蘊結，感染邪毒」。多因穿緊身內褲，導致陰部潮濕不透氣；或長時間不更換護墊及衛生巾，平均應2至3小時更換1次；或因抵抗力下降，久病而缺乏調養所導致。

2. 滴蟲性陰道炎

症狀：陰道分泌物增多並呈黃白色，有時會帶黃綠色濃稠狀液體；下腹隱痛、陰部瘙癢，陰道分泌物量多如膿或挾血絲、有腥臭氣味；陰部瘙癢、灼痛，煩躁、陰道具有下墜和灼熱感。 病情加劇時甚至會導致全身乏力、白帶曾多併呈膿性或漿液性，在白帶外流時會刺激到患者的尿道口，從而出現尿頻、尿痛等情況。

成因：主要是因濕熱蘊結，蟲蝕陰中所致。傳播途徑可以是因性交引起，或被污染的浴池、浴巾、游泳池、 衣被、器械、坐式馬桶等間接傳播。濕熱邪毒多在經期、產後時乘虛而入；或因常吃生冷食物令脾氣虛弱，肝氣鬱結所致。

3. 老年性陰道炎

症狀：患者的陰道分泌物增多呈黃水樣，較膿性且有臭味，偶有點滴出血症狀。 陰道灼熱下墜、小腹不適，常常有尿頻、尿痛等症狀

成因：老年性陰道炎是絕經後老年婦女的常見病之一，因老年婦人陰道的局部抵抗力降低， 感染物易入侵感染而引起的炎症

▼同場加映：白帶如何反映陰道狀況？（按圖👇👇👇）

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預防及改善食療

以下食療有助預防及改善陰道炎，適合不同類型的陰道炎患者服用。如有需要，飲用前先諮詢註冊中醫師！

▼改善及預防食療：淮山扁豆瘦肉湯（按圖👇👇👇）

▼改善及預防食療：合桃淮山芡實瘦肉湯（按圖👇👇👇）

建議使用女性私處潔膚液嗎？

一般而言，只用普通清水清洗私處已足夠，潔膚液的酸鹼度貼近陰道，所以使用亦無妨。值得注意，使用時一般只需清洗陰唇便足夠，不建議使用消毒沐浴露清洗，更不要向陰道沖水，會破壞陰道酸鹼值，引致病菌大量滋生。

不建議使用消毒沐浴露清洗陰道。（Unsplash/ Annika Gordon）

如陰道炎反覆發作，很容易會造成不孕，因此須改善日常生活以預防和加快康復進度。

▼預防及改善陰道炎的生活貼士：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：清洗內褲是預防陰道炎重要一環，平日應如何清洗，揀什麼內褲？（按圖👇👇👇）

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