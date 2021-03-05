胃痛｜空腹不能吃魚飲茶？認清8食物哪些空肚食傷腸胃增肝腎負擔

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-05 10:02

坊間傳聞，人在空腹時不能吃很多種類的東西，特別是酸性的食物，以免造成刺激胃腸，造成消化不良，或者是不易吸收、浪費營養，還有人煞有介事地點出了包括牛奶、香蕉、咖啡濃茶、酒與大蒜在內的10類食品提醒人們不要空著肚子時吃，到底有哪些是正確的，而又有哪些是道聽途說的錯誤說法？

▼到底哪些食品或飲料不適合空腹食用？（按圖看清👇👇👇）

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一、牛奶：

有人說，空腹喝牛奶時，牛奶中富含的蛋白質等營養素會隨排泄物排走，造成營養的浪費。

台灣人具有乳糖不耐症體質的比例達到7成，空腹喝牛奶容易加重乳糖不耐症的症狀，容易導致腹瀉、腹脹，但只要能夠搭配早或其他食物一起食用，胃部排空的速度也會比空腹緩慢，就可以增加牛奶中營養的吸收。

所以，這個論點可以說幾乎不成立，只需注意乳糖不耐症的問題即可。

二、香蕉：

有人說，空腹吃香蕉會破壞人體血液中的鉀鎂平衡，對心血管產生抑制作用，不利於身體健康。

香蕉富含鉀與鎂兩種微量元素，鉀攝入過多，同時又有腎病，鉀排泄障礙，會出現高鉀血症，急性發作時可能導致心跳驟停；而鎂元素是影響心臟功能的敏感元素，空腹吃香蕉會使人體中的鎂驟然升高，對心血管產生抑制作用。

但事實上如果要單靠吃香蕉吃出高鉀血，大概一口氣要吃下好幾公斤的香蕉；而每100g香蕉中的鎂只相當於人體一天需求量的8%左右，所以空腹吃少量香蕉，並不會對身體成什麼影響。

所以，這種說法乍聽之下似乎有某程度的道理，但其實可能性並微乎其微。

三、濃茶與咖啡：

有人說，空腹喝濃茶與咖啡，內含的茶鹼與咖非因會傷害胃黏膜，並導致心跳加與心悸。

而茶葉與咖啡中的茶鹼與咖啡因的確容易刺激腸胃，引起食慾減退，胃腸不適等症狀。空腹喝茶或咖啡，會使腸道吸收茶中與咖啡裡過多的咖啡因等生物鹼，有可能使人出現心悸、頭暈、手腳無力等「醉茶」的症狀。此外，空腹喝茶或咖啡，對本來胃功能就不好的人可能會造成更大的傷害。

所以，這種說法的確有相當的合理性，但前提是要大量飲用。

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四、乳酪飲品：

有人說，空腹喝乳酪飲品會讓內含的乳酸菌被胃液殺死，變成毫無幫助消化的功能。

乳酸菌適合生長的pH值為5.4左右，而在空腹時，人的胃液pH值則在2以下，因此，空腹飲用乳酪，乳酸菌易被殺死，保健作用減弱，而在用餐後胃液被稀釋，pH值可上升到3.5，所以在飯後2小時飲用乳酪飲品的保健效果較好。

因此，這個說法是具有相當的合理性，而如果是患有胃潰瘍和胃酸過多的人，更應該盡量避免空腹吃酸味性食品。

五、菠蘿：

有人說，空腹吃菠蘿因為其蛋白質酵素酸性過強，所以容易傷胃。

菠蘿裡的「蛋白質酵素」就是菠蘿蛋白酶，其活性範圍是中性偏酸，而且現在台灣生產的菠蘿太多甜度變高，在胃中的強酸性環境下，基本沒有活性，想要造成對胃部的傷害並不容易。

所以，這種說法事實上並不成立，但還是建議最好是在飯後食用，才能更有效的吸收菠蘿中的養分。

菠蘿建議最好是在飯後食用，才能更有效的吸收菠蘿中的養分。（Julien Pianetti @Unsplash）

六、高蛋白的肉類與魚類：

有人說，空腹吃肉或魚會因為呈現休息狀態的胃部難以吸收高蛋白質，而造成蛋白質的浪費。

魚、肉是以蛋白質和脂肪為主的食物，其中碳水化合物含量通常低於2%，而蛋白質含量卻高達15%以上，脂肪含量也偏高。所以如果在空腹時首先大吃魚、肉類，肯定會造成蛋白質分解轉變成能量的後果。一方面會浪費很多蛋白質，另一方面也產生大量含氮廢物，增加肝臟和腎臟的負擔。

所以，這種說法是有相當的學理依據，建議在吃肉與魚類食物前，還是先吃點米飯、麵食或饅頭等澱粉類食物來讓胃部有所調適。

七、酸梅、山楂與柑橘：

有人說，酸梅、山楂與柑橘等酸性食物會刺激胃部分泌胃酸，會造成胃部脹氣與胃酸過多。

酸梅、山楂、柑橘這類酸性食物中，含有大量的有機酸或是鞣酸，空腹食用會使胃內酸度猛增，刺激胃黏膜，造成腹脹、胃酸過多等不適症狀，甚至加重胃腸比較脆弱者的胃炎和胃潰瘍病情。

所以，這種說法有相當程度的合理性，特別是對胃部不適的人，至於一般胃部健康的人適量食用則不會造成太大的問題。

八、大蒜：

有人說，空腹吃大蒜會刺激胃黏膜，造成胃部不適。

大蒜含有辛辣的大蒜素，空腹吃蒜會對胃粘膜造成強烈的刺激，引起胃腸痙攣、絞痛，影響腸胃的正常消化功能。

所以，這種說法有相當的合理性，一般人最好盡量不要空腹食用蒜類食物。

酒類、冰品與辛辣食物更不宜在空腹情況下食用

除了上面所說的這8食物或飲料之外，包括酒類、冰品與辛辣食物自然是更不適合在空腹情況下食用的東西，這就不用再由筆者贅述了。

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