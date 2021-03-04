驚蟄宜忌｜天氣回暖脾虛肝火旺　蘿蔔淮山2款湯水+5穴位去濕止倦

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-04 21:00

驚蟄（3月5日）開始，天氣漸漸回暖，雨水漸多，濕氣加重，令身體容易感到疲倦乏力，亦因肝火較旺出現脾胃虛弱的症狀。中醫建議多吃豆腐、慈姑等清淡食物，以及多按壓足三里、三陰交等穴位助提高抵抗力。 撰文：健福堂註冊中醫師 黃永安

▼驚蟄是一年二十四節氣中的第三個節氣，驚蟄代表什麼？又有什麼地方需要注意？（按圖 👇👇👇）

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驚蟄是什麼？

今年的驚蟄是3月5日，驚蟄的意思是天氣回暖，春雷始鳴，驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲，象徵萬物更新，生機盎然。驚蟄時氣溫回升，降雨量增多。

驚蟄代表春天到來的日子已經不遠了，天氣開始轉暖，雨水漸多，地面困住了一層濕氣，令我們身體容易感到疲倦乏力，稱為「春困」。剛由冬季轉入初春，乍暖還寒，氣溫變化較大，容易著涼感冒，稱為「春捂」。而且驚蟄時期肝火較旺，易犯脾，容易出現脾胃虛弱的症狀，如口淡，不開胃，便溏等。

驚蟄宜吃豆腐、大棗

驚蟄易出現脾胃虛弱的症狀，所以宜清淡飲食，亦應多到戶外活動舒展四肢，避免懶散常休息，以免愈睡愈累。

▼驚蟄養生貼士（按圖 👇👇👇）

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1. 飲食注意

因為驚蟄時期肝火較旺，易犯脾，容易出現脾胃虛弱的症狀，所以宜清淡飲食，少食肥甘厚味、飲料、酒類之品，且每餐不宜過飽。

2.推介食物

建議可以多吃豆腐、慈姑、白蘿蔔、扁豆、包菜、蠶豆、洋蔥、紫菜等富含植物蛋白質、維生素的清淡食物，也可多吃大棗、黨參、山藥、白朮等藥材助以養脾益胃。

驚蟄時建議可以多吃豆腐、慈姑、白蘿蔔、扁豆、包菜、蠶豆、洋蔥、紫菜等富含植物蛋白質、維生素的清淡食物。（Unsplash／Sherman Kwan）

3.穴位按壓

以強身健體為主，助以補脾，可輕力按摩以下幾個穴位：

足三里：增強體質，提高人體的抗病能力 三陰交：健脾，清瀉肝火 合谷：可健脾，清瀉肝火 太沖：清瀉肝火 太溪：增強體質，補益腎氣

4.多到戶外活動

我們應順應驚蟄，早睡早起，散步緩行，多到戶外活動，多舒展四肢，呼吸新鮮空氣，舒展陽氣，以感受春陽萌生的自然規律。使自己的精神愉悅，同時增強體質，提高人體的抗病能力，保持身體健康。

5.避免懶散常休息

經常懶散休息會令人整天都感覺很疲倦，而且愈睡愈沒有精神。

▼驚蟄湯水推介（按圖 👇👇👇）

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1. 淮山白朮扁豆排骨湯：健脾益胃、去濕抗疲勞

2. 蘿蔔排骨湯：增強免疫力，降血脂，化痰清熱，解毒，幫助消化

健福堂註冊中醫師 黃永安（撰文者提供）

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