痔瘡｜金剛與女友成內痔情侶！常捱夜便秘9類人高危唔理會貧血？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-12 19:00

藝人金剛女友小嫻（黃瑜嫻）在Instagram上載短片，自爆兩人都有痔瘡，自嘲是「內痔情侶」，幸病況屬輕度。痔瘡是外科最常見的疾病之一，坊間更有「十人九痔」之說，病發時肛門會腫痛及出血，令患者坐立難安。究竟內痔和外痔有什麼分別？哪些人是高危人士？有什麼預防及治療方法？

▼金剛及女友小嫻同做身體檢查，結果發現同生痔瘡（按圖 👇👇👇）

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痔瘡分內痔、外痔

痔瘡是由肛門的細小血管和結締組織形成，可分為內痔及外痔，長在直腸齒狀線以上的稱為內痔，以下的為外痔，不過通常要待至痔瘡變大或發炎時才會引發徵狀。金剛及女友小嫻患的都是內痔，兩者主要分別是內痔通常會出現大便帶血及肛門痕癢等問題，而外痔則是肛門出血及肛門疼痛。不過，兩者症狀也有不少相似之處。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖 👇👇👇）

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痔瘡的成因

一般來說，生活習慣不健康會令痔瘡出現機會增加，而久站、久坐及排便習慣不良亦可能引發痔瘡。

•長期便秘及長期用力排便，通常由於不健康的飲食習慣，例如缺乏生果和菜的食物纖維所引致

•長時間坐著

•經常熬夜

•吸煙、酗酒

•年長

以上的原因會導致肛門附近的血液循環受到阻礙或令到周圍的組織變弱，引起血管腫脹及血管組織突出，另外，某些發炎性腸疾亦會跟痔瘡有密切關係。若問題持續，容易導致貧血、加重便秘及食慾下降。

根據衞生防護中心2010年調查顯示，13.5%18歲至64歲港人患有痔瘡。（資料圖片）

痔瘡患者年紀最輕14歲

台灣台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠曾於早前的報道中表示，以前上廁所可能會拿著書本或報紙，現在許多人則是拿著手機如廁，一邊逛社群、打手機，要是遊戲進入緊張激戰，可能一坐就是半個多小時。最近1、2年，收治不少年輕痔瘡患者，詢問病史及生活形態，幾乎都是重度網路及電子產品使用者，其中不乏大學生、高中生，年紀最輕的是14歲小男生。他們都沒想到會因此引發痔瘡，直至後來有血便，馬桶出現血跡，連內褲也沾著血，嚇壞了媽媽，才趕緊陪同就醫。

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▼痔瘡的高危群族（按圖 👇👇👇）

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預防痔瘡的方法

預防痔瘡的最好方法是養成良好的生活方式，包括健康的飲食習慣、定期做運動、避免久站久坐等。 上廁所大便時，應該認真如廁，不要看報紙或滑手機，時間應控制在10分鐘之內，要是坐太久容易引起肛門局部充血，又受到地心引力的影響，容易誘發痔瘡。

▼痔瘡預防方法（按圖 👇👇👇）

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至於痔瘡的治療方式主要分為非手術療法與手術療法兩大類。

▼痔瘡的治療方法（按圖 👇👇👇）

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非手術療法

針對較輕度患者，可採用飲食改善、溫水坐浴、塗抹藥物的方式治療，又或有出血或脫出的內痔患者，則可採用橡皮圈結紮法。

改善飲食：以攝取高纖食物或水果為主，並搭配多喝水補充水分，令糞便變軟，使排便順利以減輕對痔瘡表層的刺激。

溫水坐浴：促進肛門周圍血液循環，減輕壓力、減少疼痛。 方法：以臉盆或容器裝水，使整個臀部泡入水中，水溫約40度，每次浸泡10分鐘，每日約3-4次。

橡皮圈結紮法：以口徑極小的強力橡皮圈束縛在痔核根部，達到阻斷血液，使痔核缺血壞死並脫落。這方法對於有出血或脫出的內痔效果較佳。

手術療法

一般來說，需要手術的情況可能有以下幾點：

痔瘡嚴重脫出，便後需要以外力才能推回、經多次或多種非手術治療，症狀仍無法改善者、或合併其他肛門疾病，如潰瘍、肛裂、廔管、增生性瘜肉者。

以臨床經驗來說，非手術治療的5年內復發率高達50%、手術則不到5%。至於做手術與否，以及適合的手術方式，仍需由醫生評估。

（資料來源：衛生防護中心,衛生署,healthline,iHealth政昇藥局）

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