大腸癌｜27歲放屁女1天20次證大腸癌！肚痛貧血5警號屁像臭蛋味？

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-14 12:02

放屁是個再正常不過的生理反應，可是，過度頻繁的放屁，就不一定是小事了！中國大陸一27歲女白領，最近不管吃什麼總是屁特別多，一天狂噴超20個，還常腹瀉腹痛，但她以為只是腸胃不適，就沒在乎。父母發現後，頓覺不妙，催她去醫院，結果一查竟已是大腸癌晚期。

據《北青網》報導，27歲的曉敏（化名）最近發現，不管她吃什麼，總是屁特別多，尤其是在電梯裡面，弄得自己非常的尷尬。父母發現了曉敏的異常後，馬上讓她去醫院做檢查。之後，她做了大腸鏡及CT後，病理結果顯示，罹患大腸癌三期。

中國首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院腫瘤科醫生李穩霞提醒，如果出現如下5大「信號」（其中包括大便的一些異常），就要考慮大腸癌的可能性。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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1. 大便習慣改變

早期可出現腹瀉、便秘或腹瀉與便秘交替。也有些人表現為大便次數增多，便意頻繁。此外，大便也會出現變形、變細等表現。

2. 便血

便血原因主要為腫瘤破潰所致，便血色暗紅，排黏液便，或者腥臭的膿血便。

3. 貧血

腫瘤生長需要大量血液供應，所以隨著腫瘤的逐漸增長，病人可出現不同程度的貧血。另外，便血也可導致貧血。

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4. 腹痛腹脹不適

腫瘤持續增長，部分患者會出現腹部脹痛不適。

5. 腹部腫塊

右側結腸在解剖上具有腔大、壁薄的特點，腸腔內容物多為液狀，腫瘤可以向腸腔內生長，60%到70%的中後期病人可於右側中腹部觸及質硬腫塊，這是右側結腸癌的一個徵象。

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另外，醫生還表示，如果有這2種臭屁，也要警惕：

1. 臭雞蛋味的屁

臭雞蛋味的屁相當於蛋白質代謝到最後腐敗的味道，此時胃腸道可能是有問題的。所以，放臭屁，不僅是難堪的事，還是一個危險信號。

2. 血腥味的屁

血腥味的屁，預示消化道有出血。血液積聚在患者胃腸道中，胃酸及腸道細菌把血液分解，有時排出的糞便會像柏油一般，屁也會有腥臭味。當腸道有惡性腫瘤時，因癌組織糜爛、剝落、出血，再加上細菌的分解發酵作用，放的屁也有腥臭味。

所以，大便顏色成黑色，或是腥臭味的屁，一定要去醫院檢查。

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