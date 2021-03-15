睡姿｜右側睡降血壓左側睡助消化！7種睡姿木頭人睡姿減頸背痛？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-15 21:02

你習慣哪種睡姿呢？別小看睡覺姿勢，若睡姿不良，除了會腰痠背痛、體力和專注力變差，也可能容易變胖，甚至提高罹患高血壓（Hypertension）、慢性病和抑鬱症（Depression，又稱憂鬱症）的風險。以下介紹側睡、仰睡和趴睡這三大類睡姿中，常見的各種睡姿、優缺點與顯露的個性特質。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼從睡姿看個性與影響（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 27 + 27 + 27

1. 側睡：視乎需要

右側睡：助血液循環

很多人都習慣側睡，且普遍認為右側睡比左側睡更好，因為可避免壓迫位於左側的心臟，若壓迫到心臟會不利血液循環。對此，的確有研究指出，認為右側睡可降低心率和血壓，所以建議有心臟疾病或心衰竭的人，採取右側睡的姿勢。

右側睡：幫助消化

然而，若有胃酸倒流（又稱胃食道逆流）的人，則比較適合左側睡，因為研究指出，左側睡較能幫助消化，若採右側睡的話，可能會使症狀更嚴重。而最常見的側睡睡姿，又可分為以下2種：

胎兒睡姿：慢熟不輕易顯露情緒

胎兒睡姿（Foetus）是最多人習慣的睡姿，看起來就像寶寶在媽媽肚子裡蜷曲著的樣子，此睡姿除了可維持脊椎呈現正常的一直線，根據研究結果，側睡可使大腦清除腦中會造成神經性疾病的廢物。此外，孕婦也很適合胎兒式睡姿，以左側躺可改善對寶寶的血液循環，並防止子宮壓迫肝臟。

唯一要注意的是，若身體蜷縮得太緊，可能會限制橫膈膜呼吸的空間，使早上起來感到背部痠痛。

木頭人睡姿：減少頸背疼痛

木頭人睡姿（Log）是身體朝向一側睡，雙手自然下垂貼身體，呈現一直線的睡姿，看起來就像根木頭一樣，這種狀態能讓脊椎自然呈現一直線，也能減少頸部和背部疼痛，建議在側睡時膝蓋中間夾一個枕頭，能緩解骨盆和腰部的壓力。

很多人都習慣側睡，且普遍認為右側睡比左側睡更好，因為可避免壓迫位於左側的心臟，若壓迫到心臟會不利血液循環。(unslash)

2. 仰睡：減少臉部痘痘與皺紋機會

常見的仰睡睡姿有以下2種：

大字形睡姿：很棒的傾聽者

大字形睡姿就是雙手打開在身體兩側，仰臥在床上呈現「大」字，很接近西方說的海星睡姿（Starfish），差別只在於此睡姿的雙手是高舉放在枕頭上，或頭部兩側，此睡姿可能會對肩膀造成壓力和疼痛，但優點是因為臉部不太會和枕頭摩擦，能減少臉部長痘痘和皺紋的機會。

建議膝蓋下最好墊個枕頭，床墊也不適合太軟，要有一定的支撐度，頸部下也可墊一條捲好的毛巾，或選用能支撐頸部的枕頭，以避免背部和頸部疼痛。

軍人睡姿：個性較高冷保留

軍人睡姿（Soldier）看起來就像立正的軍人，軀幹呈現直線方式仰躺，雙手自然下垂貼身體，但此姿勢容易造成打呼，所以若有睡眠窒息症（又稱：睡眠呼吸中止症 Sleep apnea）的人不適合此睡姿，否則可能會呼吸短淺或呼吸暫停。

3. 趴睡：額頭靠枕頭上保留呼吸空間

自由落體睡姿：個性友善親和

最常見的趴睡姿勢是自由落體睡姿（Freefaller），臉朝下趴在枕頭上，雙手舉高放在枕頭上或頭部兩側，可能造成頸部和背部疼痛，所以習慣趴睡者最好避免用硬枕頭，且趴睡時，臉部最好保持朝下並避免轉側邊，以保持上呼吸道的暢通，建議最好將額頭靠在枕頭上，以保留更多的呼吸空間。

相關文章：【腰痛】每朝起床腰酸背痛？一個枕頭紓緩痛症2個睡姿真係要戒！

+ 8 + 8 + 8

相關文章：【鼻鼾】唱歌側睡5招改善鼻鼾 睇吊鐘就知你係咪睡眠窒息症高危

延伸閱讀：

別按貪睡鬧鐘！專家說愈睡愈累又傷腦

睡前5招放輕鬆！增進睡眠品質睡好覺

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：側睡仰睡趴睡～從睡姿看個性與影響】