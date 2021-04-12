更年期｜腎虛上火潮熱易怒6症狀　乾澀易癢骨疏鬆吃黑木耳少咖啡

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-12 17:11

52歲的張小姐最近晚上常感覺燥熱，突然一陣熱上來就心神不寧、躁動不安，甚至夜間還會感到身體灼熱，起床後發現背後滿身大汗，胸口和手心也會時常不自覺出汗，連秋冬天氣較冷時也不例外，讓她相當困擾而就醫求診。

月經不規則 伴隨3症狀需注意

台灣衛生福利部台北醫院中醫科醫師賴博政表示，45到55歲婦女從月經開始不規則到停經期間，通常會出現三大症狀，即為典型的更年期綜合症；如果持續加重，恐影響生活品質，建議尋求醫師協助。

▼更年期3大症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 面部潮熱：不自覺會有熱象從胸口上升到頭面部，伴隨出汗、心悸、煩躁等症狀，傍晚到夜間最容易發生，甚至會不自覺熱醒。

2. 泌尿及生殖器官萎縮：因為缺乏荷爾蒙，在生殖器周圍的黏膜通常會萎縮、乾澀和搔癢症狀。

3. 精神情緒不穩定：容易有緊張、焦慮、憤怒、情緒低落等症狀。

中醫古籍：更年期是腎虛上火

張小姐向醫師表示，自己最近生理期不規則，每個月來潮的時間無法預估，而且有時經血量多，1、2個小時就要換衛生棉，有時經血量又很少，感覺不順暢，經過醫師診斷為更年期綜合症。

賴博政表示，中醫古籍很早就有對於女性更年期的記載。《內經》指出「七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭。」也就是在49歲開始，月經往往不規則，週期可能延後或提早、經量或多或少，這是正常生理現象，有時遷延數月，嚴重的要延續1、2年之久；中醫認為是腎氣漸衰，陰血不足，虛火上擾所造成。

少吃刺激性食物 可緩解更年期症狀

賴博政建議幾個可以緩解更年期症候群的方法，例如參加休閒活動，多與家人朋友聊天，以緩和焦躁不安的情緒；另外應減少刺激性食物，如咖啡、濃茶、烤炸辛辣食物及酒類。

由於更年期後容易骨質疏鬆，可以多吃含鈣食物，如丁香魚、小魚乾、芝麻、牛奶、雞蛋、硬豆腐；另外，像是豬腳、海帶、白木耳、黑木耳、秋葵、蓮藕汁、昆布等富含膠質的食物，可以避免皮膚黏膜過於乾澀，幫助呵護肌膚。

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