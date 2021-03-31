更年期｜蘋果助眠降膽固醇！減更年期不適芝麻蒜11種食物點只豆腐

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-03-31 10:02

不敢做荷爾蒙治療，又想防更年期症候群，只能拼命「吃豆腐」？研究發現，蔬菜水果也是很好的荷爾蒙替代療法，每天吃1顆蘋果、柑橘類等蔬菜水果，可以緩解更年期常見的不適症狀。

新研究：健康飲食可為荷爾蒙替代療法

台灣腎臟科醫師江守山先前在Facebook上發文，引述北美更年期協會發表在《更年期》期刊中的論文，指出：健康的飲食可替代「荷爾蒙替代療法（HRT）」。建議吃蘋果可以減少更年期症狀、吃柑橘類水果可以預防泌尿生殖系統問題，而其他多數的蔬菜、水果、穀類和堅果也有效。

各階段更年期會有那些症狀呢？👇👇👇

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蘋果4季都有，便宜好買好健康

「蘋果不只能緩解更年期症狀，還能預防更年期婦女最怕的心血管疾病！」台灣雲林基督教醫院營養室主任林旻樺說，蘋果是世界上最受歡迎和最常食用的水果之一，而且一年四季都買得到。市面上有各種形式，如新鮮蘋果、果汁、蘋果酒、濃縮果汁和果泥等蘋果製品，過去許多流行病學研究都支持常吃蘋果能預防慢性疾病。

從人類和動物的研究數據證實，多吃蘋果可能積極影響脂質代謝、體重管理、血管功能和炎症。更年期婦女最致命的，尤以心血管疾病為最。發表在營養與營養學期刊中的小型研究，顯示每天吃75克蘋果乾（約兩個中型蘋果，製作過程不額外加糖）或布冧乾，可在3個月內顯著降低動脈粥樣硬化膽固醇水平。

蘋果可防多種慢性病、特定癌症

而許多醫學研究論文也都指出吃蘋果和預防慢性疾病，如心血管疾病、特定癌症和糖尿病的風險降低有關。蘋果方便好帶，大小適中很適合當餐後水果或餐間點心，所以她也很鼓勵大家多吃蘋果。

這篇北美更年期協會發表的研究，主要是以「更年期不適症狀」為訴求。林旻樺說，過去一般大家都只知道「大豆異黃酮有類雌激素作用」，所以為了預防更年期不適症狀，許多婦女大吃豆腐、狂喝豆漿，但其實不只有大豆異黃酮可改善更年期症狀，許多蔬菜水果和核果類也很有幫助。

蘋果香能助眠

林旻樺說，蘋果香聞了讓人心情好，這是因為它含有一種芳香成分，其中醇類物質含92%，對神經有很強的鎮靜作用，能幫助入睡，緩解暴躁易怒的情緒。而全穀類、堅果類、番薯（又稱甘藷）、番茄、青椒、茄子等食物，雖無法替代荷爾蒙治療，但仍具有促進血液循環、改善臉部潮紅頻率、減輕沮喪、情緒不安、倦怠等症狀。

哪些蔬果含不同植物雌激素？

▼另外還有11種被認為有助緩解更年期症狀的食物（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 亞麻籽木脂素：有植物雌激素作用，有助降低乳腺癌風險。 2. 大豆和毛豆：富含異黃酮。 3. 乾果如杏脯乾，棗和布冧：為植物雌激素含量最高的乾果類。 4. 芝麻：絕經後婦女常食芝麻可增加雌激素的活性。 5. 大蒜：可幫助減少與雌激素缺乏有關的骨質流失。 6. 桃子：富含各種營養素及木脂素。 7. 漿果類：士多啤梨，蔓越莓和覆盆子等，富含植物雌激素。 8. 麥麩：富含植物雌激素和纖維。 9. 豆腐：富含異黃酮。 10. 十字花科蔬菜：富含木脂素和香豆酚，有類雌激素作用。 11. 天貝：發酵大豆製成的素肉替代品，富含異黃酮。

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