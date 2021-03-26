腦膜炎｜韓馬利曾感冒菌入腦呆滯斷片！5症狀高燒頸僵硬神智不清

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-03-26 13:35

66歲韓馬利透露曾因腦膜炎入院半個月，曾一隻腳踏進鬼門關，現已康復。腦膜炎有什麼症狀？發燒是否真會「燒壞腦」？發燒時有什麼要注意？

韓馬利日前在馬浚偉的《緣來自咖啡2》節目中，透露自己曾因腦膜炎入院半個月，當時因為發燒且表現十分呆滯，她的丈夫提議去看醫生，確診患上腦膜炎。

▼韓馬利患腦膜炎，自言曾一隻腳踏入鬼門關！（按圖了解👇👇👇）

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腦膜炎是什麼？

腦膜是包覆腦組織與脊髓的細緻構造，腦膜炎則代表腦膜受到細菌、病毒侵犯而感染發炎。

1. 腦膜炎似感冒流感？

腦膜炎患者可能會突然發高燒、頸部變得僵硬，因此早期症狀和流感很相似。韓馬利患腦膜炎時變得十分呆滯，其實也是腦膜炎的症狀之一，患者還會出現頭痛，但與一般頭痛的感覺不同，會伴隨意識模糊或混亂，此外，還有以下其他症狀：

▼腦膜炎症狀，出現這些狀況要非常小心，盡快求醫：（按圖👇👇👇）

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2. 發燒「燒壞腦」致腦膜炎？

發燒「燒壞腦」不是指直接燒壞腦，而是造成發燒的原因 – 通常是「細菌」、「病毒」、或「黴菌」的感染，讓環繞著腦部組織和脊髓組織的「腦膜」發炎感染，造成腦膜炎。

▼腦膜炎通常是由病毒或細菌引起：（按圖👇👇👇）

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3. 高燒可能是腦膜炎引起？幾度才算高燒？

家庭醫生林永和表示，高燒及低燒都可能是嚴重疾病引起，腦膜炎則可導致高燒。而發燒溫度愈高、愈突然、愈急速就愈要留心；而年幼、年長者、患有慢性疾病人士、免疫力較低人士、孕婦更屬高危群組，都應及早求醫。

▼高燒低燒的定義是什麼？什麼方式探熱較準確？ （按圖👇👇👇）

▼高燒及低燒成因： （按圖👇👇👇）

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4. 發燒要如何處理？

高燒大多由感染造成，應盡快看醫生；低燒可觀察有沒有其他不適，如持續2日以上需要求醫，尤其是兒童及長者。不過，都可以參考以下做法紓緩與發燒有關的不適。

▼高低燒的處理情況相似： （按圖👇👇👇）

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家庭醫生林永和指，發燒溫度愈高、愈突然、愈急速就愈要留心，應及早求醫；而年幼、年長者、患有慢性疾病人士、 免疫力較低人士、孕婦為高危群組，須特別留心。（資料圖片）

5. 青少年也會患腦膜炎？

有些人可能會認為只有兒童會患腦膜炎，但其實青少年或長者都是高風險人士之一。

▼腦膜炎高危人士：（按圖👇👇👇）

6. 腦膜炎會傳染？

有些形式的細菌性腦膜炎具傳染性，例如腦膜炎雙球菌血症，主要經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播。如果患上腦膜炎雙球菌血症，與患者有緊密接觸的人士則須接受醫學監察，以察早期病徵，並在有需要時服用預防性藥物。

7. 如何預防腦膜炎？

腦膜炎是受細菌、病毒或黴菌感染所致，因此日常要保持良好衛生習慣，杜絕細菌或病菌。

貼士：

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力

（資料來源：AboutKidsHealth、衛生署）

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