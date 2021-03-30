白芍茶｜護肝養陰治胃痛失眠　4茶療加甘草防抽筋幾時用炒白芍？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-03-30 19:35

白芍是常見中藥材之一，除了改善因血虛及肝陰虛而造成的盜汗、失眠、抽筋、頭痛、月經不調等外，更對改善面色及斑紋有幫助，可說是女士的恩物。白芍茶可以如何配搭？又適合什麼人服用？ 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師潘美蘭

白芍味苦、酸、甘，性微寒，歸肝、脾經。白芍的味有「酸甘」，在中醫學上，有「酸甘化陰」的說法，在臨床上酸味藥和甘味藥同用養陰，治療陰虛相關的疾病。

▼白芍有什麼功效？適合什麼人服用？（按圖 👇👇👇）

因此，白芍具有養血，斂陰（收斂陰氣，防止陰血津液耗散），養肝，止痛等功效。多用於因血虛及肝陰虛而造成的自汗盜汗、失眠、四肢易抽筋、腹脅痛、血虛眩暈、頭痛、月經不調等情況。

此外，白芍有美膚功效，它可以改善血虛導致的面色萎黃發暗以及面部有斑紋的症狀。

白芍具有養血，斂陰（收斂陰氣，防止陰血津液耗散），養肝，止痛等功效。 （撰文者提供）

一般來說，春季較適合飲白芍茶，春季和肝在五行中屬木，春天木氣升發，主生長，有些人肝氣太旺，容易出現脾胃問題，例如胃痛。白芍性味較酸甘、微寒，主降，可以幫助柔肝斂肝，即養肝血，收斂過度升發的肝氣。

白芍偏涼，適合體質偏熱或陰虛的人，例如容易口苦口乾、生氣頭痛、盜汗的人士。反之，白芍不適合外感風寒、脾胃虛寒，如食欲不振、腹部冷，四肢不溫、大便稀等人士服用。嬰幼兒以及老年人不宜長期服用或大量服用。

▼白芍茶療（按圖 👇👇👇）

大家可按個人體質及需要，配搭不同材料，如甘草、浮小麥、當歸等。

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1.白芍茶：平肝斂陰（收斂陰氣，防止陰血津液耗散） 2.白芍甘草茶：緩急止痛（紓緩急性痛症） 3.白芍四物茶：養血調經 4.白芍小麥茶：養血安神

▼飲用白芍茶注意事項（按圖 👇👇👇）

白芍偏寒涼，非人人合用，服用時需要特別注意，以及不要服用過量。

1.白芍偏寒涼，脾胃虛弱需要慎用，或選用炒白芍，同時可加入甘草、大棗等藥物緩和偏涼的藥性

2.服用白芍時不能用藜蘆，兩者相剋，恐有不良反應

3.白芍用量一般10-15克，最多可用到30-50克一次，但不能長期大量使用，症狀緩解時減量

4.白芍藥性寒，長期大量服用會導致虛寒胃痛、腹瀉、口淡胃口差等症狀

健福堂中醫診所註冊中醫師潘美蘭（撰文者提供）

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