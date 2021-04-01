運動手腫｜爆汗飲水多易手腫無法握拳頭？4招去腫幾時補水最啱？

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-01 10:30

運動後除了神清氣爽、心情變好之外，有時候也會產生一點小小的不適，像是手指不知道為什麼腫腫的，握拳時感覺沒辦法完全握起，這種狀況是怎麼回事呢？以下就為你介紹「運動手腫」的原因以及解決方式。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

運動會導致手腫？

運動手腫的情況其實並不少見，原因可能有下列三種：

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1. 與血液循環相關

運動時，身體各器官與肌肉對於能量的需求提高，使得大部分的血液都要流至這些部位，導致手指這種末梢部位的血液流入量減少且溫度降低，在這種情況下，手指部位的血管可能會發生擴張，以讓更多的血液流入，使溫度提升。除此之外，身體為了排出運動時所產生的大量熱能，會驅使血液流向更接近皮膚表面的毛細血管，以加快身體散熱速度，因此，除了手部腫脹外，可能也會有出汗增加的情形。

2. 手部缺乏活動

有一派說法認為，走路時因為雙手都低於心臟，且沒有使用手部肌肉，導致血液回流量減少，使得血液積聚在雙手，引起腫脹，雖然雙腳距離心臟更遠，但是因為其肌肉不停在運作，因此比較不會發生腫脹的狀況。

3. 電解質失衡

電解質失衡最常引發的症狀，就是造成人體的體液失衡，體液當中含有鈉、鉀和鈣等電解質，當這些電解質不足或過多時，便可能產生電解質失衡，導致水腫（Edema）。

另外，鹽分是電解質的重要來源，很多人可能都知道，吃得太重口味、太鹹，很容易引發水腫，便是因為血液中的電解質過高。然而，運動所引發的，多是電解質過低，除了大量流汗會增加鹽分的排出量外，在大量補充水分的情況下，也可能導致血液中的鈉量過低，使手部出現浮腫的現象。

像馬拉松這種時間長、流汗劇烈的運動，跑者有較高的機率出現低血鈉症（Hyponatremia），因為在短時間的補充大量的水分，當血液中的鈉量過低時，水可能會進入細胞，引發水腫狀況，也可以說是「水中毒」而引起，嚴重的低血鈉症狀，甚至可能引發昏迷、中樞系統損傷與死亡。

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如何改善運動完手發腫？

大部分運動手腫的情況，大概在半個小時內，便會自行消腫，並不會造成太大的負面影響，但如果你的腫脹情況遲遲不退，建議就診詢問醫生，了解是否有痛風或關節炎等症狀，以下提供四種減少運動手腫的方式：

1. 注意鹽分和水分的補充

建議在運動前、中、後，都要適度的補充水分，以免短時間內喝下太多水，引發水中毒。此外，長時間的慢跑或是出汗量較大的人，也可以考慮補充運動飲料，減少身體鹽分流失過多，引發水腫的機會。

2. 不定時的活動雙手

在運動時，時不時的利用雙手前後畫圓，或是緊握再放鬆等方式，讓雙手的肌肉能夠活動活動，提高血液循環效率。

3. 不要戴戒指

戒指或是較緊的手套等，可能會在腫脹時讓你更加難受，尤其戒指在手腫時，可能會難以拔出，且在打籃球時，也容易造成他人受傷。

4. 涼爽場地優先

天氣愈熱，手腫的情況會更加容易發生，因此最好避免在正中午進行戶外運動，夏天的話，以室內的運動場地優先，不僅能降低手腫機率外，也能避免中暑。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：運動完雙手發腫！這3種原因恐是凶手】