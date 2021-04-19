頭痛｜左肩痛到頭頂落雨加劇原來偏頭痛！轉肩陀螺擰2招改善頭痛

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-04-19 21:00

頭痛嚴重不但會影響情緒，還會出現嘔心、胃口差等各種問題。ViuTV外購節目《恐怖醫學》一集提到改善頭痛的伸展運動，但要先辨別自己屬何種頭痛，才能對症下藥。除了可透過運動改善頭痛，想紓緩不適還有一些食物要戒吃。

頭痛落雨會加劇？

節目中講述一名58歲患者長年累月受頭痛困擾，幾乎每一天都會頭痛，由左邊肩膀痛到耳朵裹，再從左邊太陽穴痛到頭頂。她由高中開始便開始有偏頭痛，落雨時頭痛會加劇。

每一聽到開會就心情差兼頭痛。﹙GettyImages/VCG﹚

頭痛主要分兩大類

埼玉國際頭痛中心主任坂井文彥醫生表示，該名58歲患者的偏頭痛是主要頭痛類別之一。頭痛主要分為2大類，包括偏頭痛和緊張型頭痛。

偏頭痛：

在頭的其中一邊有脈搏跳動般的痛楚，如果身體一動便感到頭痛也很大可能是偏頭痛。

緊張型頭痛：

肩痠引致的頭痛，即是緊張型頭痛，是肌肉的疲勞現象。這種頭痛是指支撐頭部的肩膊肌肉繃緊，導致血液流動變差，血管會收縮，積聚頭痛物質造成頭痛。疼痛的特徵是像捏住腦袋或被東西壓著，與偏頭痛跳動般的痛楚完全不一樣。

2個運動改善頭痛！（Aiony Haust/Unsplash）

改善偏頭痛和緊張型頭痛的動作

坂井文彥醫生提出了一個動作改善偏頭痛——「陀螺運動」。長期受偏頭痛困擾的女士，做改善運動後，偏頭痛問題逐漸得以改善。

改善偏頭痛：陀螺運動

慢性化偏頭痛的患者傳達痛楚的神經迴路（由神經元、細胞等組成的神經網絡）記錄了痛楚，所以小事也會馬上引起往常的頭痛。在沒有頭痛的時間做陀螺運動，脖子會傳送其他刺激去腦部，消除痛楚發出的訊號，截斷神經迴路，從而減少出現偏頭痛。

▼陀螺運動：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

▼同場加映：除了運動，食療也有助紓緩偏頭痛（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

緊張型頭痛：轉動肩膀運動

坂井文彥醫生亦提出了「轉動肩膀運動」，專門針對緊張型頭痛，同時可紓緩頸緊膊痛的不適。

▼轉動肩膀運動：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

▼同場加映：頭痛要戒吃這些食物（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

▼同場加映：但如果頭痛以外，更同時有以下問題便應小心處理並去求診（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

相關文章：【頭痛】突然劇痛及視力模糊或腦中風先兆 5種不尋常頭痛要求醫