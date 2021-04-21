蝶豆花茶｜降血壓養顏抗老加檸檬變紫燒脂　4類人忌飲滾水唔沖得?

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-21 08:00

蝶豆花茶一度風靡全港，這杯賣相吸引的紫色花茶，會隨着酸鹼值漸變成藍色或紫色。蝶豆花含豐富花青素，明目護眼，當中的蛋白質和營養素還能抗衰老和降血壓，女生必飲！它還有什麼好處？哪類人不宜？

蝶豆花是什麼？

蝶豆花是源自印度一帶的豆類植物，印度古醫學「阿育吠陀民俗醫學」已有詳細記載。它流傳到泰國後，深受當地女性喜愛。蝶豆花茶一年四季都可飲用，因為美麗的紫藍漸變色而大受歡迎，一般會加入少許柑橘汁，沖泡成茶飲用。

▼蝶豆花盛產於東南亞國家，除了含豐富花青素有助抗衰老外，還有什麼其他功用？ （即按圖知多啲👇👇👇）：

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根據健康網站《健康2.0》引述台灣中醫師賴卉蓮表示，蝶豆花含有豐富花青素，是天然抗氧化物質，能護眼、控製血糖、預防心血管疾病。由於是東南亞國家流傳的植物，中醫較少以蝶豆花入藥，唯古印度醫學會用以治療各種疾病。

賴卉蓮醫師解釋，蝶豆花茶中的藍紫顏色並非人造色素，而是蝶豆花天然的顏色，會隨着加入液體的酸鹼值而改變，例如加入檸檬汁，花茶就會漸變成粉紫色。

蝶豆花茶的療效在古印度醫學早有記載，近期因夢幻漸變色再次興起。（圖片來源：istock）

蝶豆花茶會引致流產？

節目還引述有關研究，指出蝶豆花的根部和種子有毒性，不宜直接食用。而花瓣部分只能用作沖泡茶飲，不可以用作煮食用途。賴卉蓮醫師提醒，由於蝶豆花有活血和令子宮收縮功效，孕婦飲用可致流產，月經女性亦不宜飲用，以免經痛或經血量過多。由於花卉有成分會刺激胰島素，糖尿病患者亦要慎服。

▼蝶豆花沖泡方法 （即按圖知多啲👇👇👇）：

蝶豆花茶

功效：美顏抗衰老、護眼明目、降血壓、防心血管疾病

材料：蝶豆花5～6朵、溫水（60℃以下）200毫升、檸檬汁、蜂蜜

步驟：

1）在杯中放入蝶豆花，用溫水沖泡。

2）加入少許檸檬汁就會變色。

3）可視乎個人喜好加入蜂蜜。

注意事項：

1）沖泡水溫不宜過熱，否則令功效減退。

2）種子、根部帶有毒性，不宜服用。

3）若患有其他疾病，飲用前可諮詢醫師意見。

4）不宜過量服用，一星期最多喝一杯。

5）加入檸檬汁後會呈現漂亮的紫色漸變色，此屬正常現象，可放心飲用。

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