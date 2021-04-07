坐骨神經痛｜久坐過重5高危因素勿大力打噴嚏！3紓緩動作趴低就得

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-07 21:00

坐骨神經痛是常見的痛症之一，患者下腰、臀部，以及小腿甚至腳板也會感到疼痛。究竟坐骨神經痛成因是什麼？和一般腰背痛有何不同？註冊物理治療師蔡永基亦會分享3個改善坐骨神經痛的動作。

坐骨神經痛位置

坐骨神經是由腰椎第4、5節，及骶椎1-3節的5條神經根所組成，大約在屁股的位置延伸至膝頭後面。如果因為任何原因導致刺激或壓迫到坐骨神經線，就稱為坐骨神經痛 。

坐骨神經痛症狀

註冊物理治療師蔡永基指，坐骨神經痛患者主要症狀包括下腰或臀部疼痛，並蔓延至膝蓋以下腳板或腳趾位置。

▼坐骨神經痛症狀（按圖 👇👇👇）

蔡永基表示，痛感除了「冤痛」外，亦可以有「閃電般刺痛」、「針拮蟻咬」的感覺，如果神經線受壓迫，更會有「摸落隻腳好似隔咗塊布咁，少咗知覺」的麻木感。當久坐、彎腰、穿鞋時痛楚會加劇。坐骨神經痛除了非常痛楚，亦會令患者行動不便，由於壓迫神經線會令相對的下肢肌肉變弱，所以患者行路會有機會變得「論盡」，容易跌倒。

他指出，如果只是腰痛或者屁股痛，而沒有蔓延至小腿或腳掌，嚴格來講都不算是坐骨神經痛。

坐骨神經痛治療方法

對於坐骨神經痛患者，醫生一般會處方消炎止痛藥減輕症狀，物理治療師亦會透過手法治療，放鬆緊張的肌肉及關節，減少坐骨神經受的刺激，並訓練患者強化核心肌肉，提高對脊骨的穩定性。

▼舒緩坐骨神經痛動作（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1.盤骨前後傾： 輕微活動盆骨及脊椎

2. 貓式：助脊椎平均分佈壓力，促進椎間盤癒合

3.麥肯基氏運動（Mckenzie exercise）：活動腰椎、促進椎間盤癒合，舒緩坐骨神經痛

▼坐骨神經痛成因是什麼？哪些人較高危？（按圖 👇👇👇）

用力打噴嚏可致椎間盤發炎

蔡永基指，坐骨神經痛大部分個案都是由椎間盤突出引起的。

椎間盤是每一節脊椎之間的軟骨，椎間盤的外層是堅韌的纖維，內裏為啫喱狀，稱為髓核。如突然做彎腰動作或者用力打噴嚏，一旦腰椎後的深層肌肉不夠力，或者核心肌肉失衡，未能為腰椎提供保護，椎間盤外層的纖維容易受過分拉扯而受傷發炎，其引起的水腫會刺激神經線，引致坐骨神經痛，更甚者，椎間盤的髓核會向後突出，壓迫神經線，會引致臀部或下肢知覺減弱，該神經指揮的肌肉會變得無力。

此外，其他坐骨神經痛的成因包括椎管狹窄、椎骨向前或向後移位、臀部肌肉（梨狀肌）或股二頭肌緊擠壓到神經、腫瘤等。

坐骨神經痛患者一般為30歲-60歲，曾有腰背痛、過重、坐得多、常要彎腰搬重物較高危。

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