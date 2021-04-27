痱滋位置｜舌尖心火盛舌邊肝火旺　石斛甘草5茶療實火虛火咪飲錯!

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-04-27 21:00

生痱滋除了因為熱氣或食物弄損等原因外，也與五臟的健康息息相關。中醫認為生痱滋的位置反映身體狀況，如痱滋長在舌邊是因肝火盛，長在下牙齦與大腸有關等。有什麼食療可以改善這些症狀？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

痱滋是什麼？

生痱滋慘過大病！長在口唇以內、口腔黏膜、舌頭及牙肉的潰瘍，都可以稱為「痱滋」，中醫稱為「口瘡」。這一個瓜子大的小潰瘍，不單令每次進食變成苦差，就連飲水都會痛。從中醫角度看，痱滋的成因大部分和「熱」有關，因為熱氣上攻，積熱令口內穈爛，從而成為痱滋。所以當我們吃了煎炸、燒烤、辛辣的食物後就很易出現痱滋，如果不戒口的話，痱滋就會更加嚴重。

痱滋分虛火、實火

中醫的精髓在於有「虛實」之分。「實火」就是剛才說的吃了熱氣、辛辣、煎炸食物；而「虛火」就是熬夜、過勞，甚至一些慢性病如糖尿病等都會令身體虛火上升，積熱於口內形成痱滋。對於「實火」痱滋來說，一杯涼茶下肚可能令痱滋立即消退，但是對於「虛火」痱滋來說，涼茶可能效果不明顯，甚至令情況加劇。

多吃「熱氣」的炸物，容易長出痱滋。（圖片：liptutor.org）

痱滋位置反映健康狀況

痱滋除了分虛實之外，因應長痱滋的位置，可反映出不同健康問題，要解決煩人的痱滋便須對症下藥！

▼痱滋位置反映什麼？（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

1. 上牙齦：胃火重

中醫認為上牙齦屬於胃經，如果痱滋長於上牙齦，主要是因為胃火重，即是食熱氣食物太多，令胃火循胃經上攻於上牙齦引起。

熱氣食物包括：煎、焗、烤、炸的食物，火鍋、牛肉、羊肉、薑、薑茶、胡椒、花椒、酸辣、麻辣、咖啡、火鍋等。

▼消痱滋食療：甘草雙花茶（按圖👇👇👇）

2. 下牙齦：大腸熱

中醫認為下牙齦屬於大腸經，由於胃和大腸屬於「相表裡」的關係（大家可想像成親戚關係），當大腸積熱，大腸熱也因此會上攻口腔。

大腸熱的最大成因就是便秘，當大便積於大腸不能排出，就會累積生熱。因此，便秘時人會變得比較煩燥。

▼消痱滋食療：決明麻仁通便茶（按圖👇👇👇）

3. 舌尖：心火盛

中醫認為，舌尖屬於心。心火太盛，如生氣、被激怒、或天氣太熱，暑熱入心都會導致心火亢盛，形成舌尖痱滋。

▼消痱滋食療：蓮子芯竹葉清火茶（按圖👇👇👇）

4. 舌邊：肝火旺

中醫認為舌邊屬肝，有些人的痱滋總是長在舌邊，多數是因為肝火太旺。平時飲食過於油膩、辛辣、情志過度激動、生悶氣等，都容易引發肝火。

▼消痱滋食療：夏枯草茵陳茶（按圖👇👇👇）

以上4類痱滋是以實火為主。如果痱滋反覆發作，又有以下虛火痱滋徵狀，便可進食虛火食療。

實火痱滋徵狀：

．痱滋鮮紅色

．痱滋周圍紅腫

．飲凍水會較舒服

虛火痱滋徵狀：

．痱滋白色或淡黃色

．痱滋周圍淡紅

．疼痛日輕夜重

．反覆發作

▼虛火痱滋茶療：麥冬石斛花旗參茶（按圖👇👇👇）

▼同場加映：如果舊的痱滋還沒痊癒便長出新的痱滋，「一波未平，一波又起」或不停在各個部位反覆生痱滋，便應看醫生，以診斷有否患上其他疾病或需要接受治療。生痱滋出現這些情況要求診：（按圖👇👇👇）

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