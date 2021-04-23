一田購物優惠日｜養生湯健康食油米低過半價！營養素唔好空肚食？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-23 20:35

「一田購物優惠日2021」已展開，網店搶先（4月21日至5月2日）開售，超過1500件產品進行特價，記者也在當中精選了折扣較多的健康食品、養生湯水、米、食油、堅果等貨品，並提供食用貼士，究竟應該要點揀？

養生湯包

健康湯水能滋潤身體，當中的不同食材亦對改善症狀具有療效。揀湯包前需了解不同食材的功用，再按個人身體狀況而定。

▼一田購物優惠日：特價湯包（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

揀湯水健康貼士

留意湯包上的營養標籤，尤鈉質含量。據食安中心的總膳食研究指出，湯水是本地成年人從食物攝取鈉的第二大來源。攝取過多鈉（鹽）可能會增加患上高血壓的風險，可引致心臟病和中風等慢性疾病。英國國民保健服務處則建議，每100克食品若含多於1.5克鹽（約600毫克鈉），即屬高鈉食品。

保健食品

身體需要攝取適量的維他命及礦物質，促進成長和發育。大家可按以下功能，視乎各人不同需要選擇不同的營養補充品。

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+ 10 + 10 + 10

揀營養補充劑健康貼士

維他命A：減低夜盲症、乾眼症的機會

維他命B雜：助消化、代謝、維持神經、血液功能正常

維他命C：加強抵抗力，幫助鈣質和鐵質的吸收

維他命D：協助身體吸收和利用鈣質和磷質

葉酸：幫助製造細胞和紅血球

鈣：堅固骨骼和牙齒

鐵：製造紅血球

葉黃素群：維持黃斑健康

營養補充劑唔好空肚食？

《華盛頓郵報》引述註冊營養師意見，其實大部分補充劑都應與食物一起服用或飯後服用，在刺激消化和改善吸收時，同時減少出現胃部不適。特別是鐵、鎂和魚油丸補充品，空腹食最易引起消化系統不適，需與正餐或小食一起服用或於飯後服用。

錯誤二：與茶和咖啡

同場加映：【營養補充品】維他命鈣片飯前食？食補充品10大錯誤飲熱水都錯！

營養食米

不同種類的米營養價值各有不同，註冊中醫師陳俊傑曾接受本報訪問，建議以1份紅米或黑米或糙米加入20份的白米，即1:20的比例來煮飯較適合。

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揀米健康貼士

白米：較易消化，但糖尿病人士需要控制食量

糙米：含豐富纖維，糖尿病、肥胖或便秘人士適宜，消化力差人士不宜多吃

野米：高纖，適合有便秘問題人士進食

紅米和黑米：營養豐富，適合糖尿病、貧血、肥胖和便秘人士食用，消化力差不宜多吃

健康食油

食油種類多，營養師吳耀芬（Kathy）曾於訪問中建議大家交替食用不飽和脂肪酸的植物油（奧米加3、奧米加6），含飽和脂肪的食油（如牛油、豬油）則宜減少使用。

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+ 4 + 4 + 4

揀食油健康貼士

橄欖油、苦茶油（山茶油）：含奧米加9同樣具抗發炎、放鬆血管功效

亞麻籽油：含奧米加3具抗發炎功效

粟米油、葡萄籽油、葵花籽油、芝麻油、棉籽油（cottonseedoil）、黃豆油：含奧米加6有助啟動身體的免疫系統機制，來抵抗病菌入侵

堅果降血壓血脂

口痕想吃零食，可揀堅果。堅果富含奧米加3，不飽和脂肪酸，有助降低總膽固醇、壞膽固醇，對心臟有益。堅果還含有助代謝膽固醇的膳食纖維，及減緩動脈粥狀硬化的維他命E，是健康的零食之選。

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揀堅果貼士

高血壓：宜選擇「鉀」含量高堅果，如開心果、南瓜子、腰果

高血脂：建議飽和脂肪較低如杏仁、開心果、胡桃

一田購物優惠日 日期：網店即日至5月2日；超市另加開5月27日至6月2日 地點：全線一田百貨及一田超市 網站：https://www.yata.hk/

（圖片來源：一田百貨）

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