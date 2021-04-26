便秘｜按摩肚臍趴床翻滾快速排便4招　早餐這樣吃20分鐘內有便意!

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-26 17:12

便秘幾乎是每個人都會遇到的問題，根據統計，平均10個上班族中就有5人就有便秘問題。便秘的原因可大可小，在工作壓力大、飲食不平衡的情況下，或多或少都會有那麼一兩天便秘的時光。

多久沒大便算是便秘？

在醫學界，便秘的定義是「超過三天以上不大便」。但有些病人每天都大便，但大便卻硬得很像石頭，這也算是便秘。一般常見的便秘有3種：

1. 超過三天以上不大便。 2. 大便的質地很硬。 3. 沒有以上現象，但排便時要蹲廁所很久，很用力才能大便。

改善便秘狀況除了像是多吃纖維、喝更多水以外，還是有一些小方法，可以幫助你順利排便，以下就來告訴你4個小妙招。

▼4招方法幫助解決便秘之苦（點擊下圖率先看清👇👇👇）

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ㄧ、早上起來滾一滾

平時躺在床上時，也可以嘗試用「滾動」的方式，幫助腸道把累積在肚子裡的宿便排出。這個由日本東邦大學附屬醫院綜合診療科教授瓜田純久研究出來的動作，適合每天在起床後吃早餐前趴10分鐘，在這期間左右翻滾身體5次，就能幫助排便。

運動的原理是利用趴下的動下以壓住腹部，進而刺激小腸蠕動。但是這個方法要確保腸道要有8小時空腹時間，因此建議在起床後吃早餐前做。

二、早點起床預留上廁所的時間

早晨大腸醒來開始收縮，較容易排便。但是如果你起床的時候，就急急忙忙做其他事情，可能就會忽略了便意。而一旦錯過了，之後想上廁所就比較難了。因此最好能養成固定的排便時間，例如每天早上起床時，就養成習慣排便。

而在如廁前30分鐘，可以喝一杯溫開水，並在肚臍周圍由右上順時針方向至左下按摩腹部，也可刺激腸蠕動。

三、找個小凳子把腳墊起來

通常我們在家上廁所時，會是使用坐式馬桶，不過其實坐式馬桶不便於上廁所時施力，因此可以讓腳踩著一張小凳子，將腳墊高。台灣台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠就有證實過，這方法的確是有效的，因為腳墊高之後，有助屁股放鬆，使排便更順暢。

詳細的說，坐在馬桶上時，前方放置小板凳將雙腳墊高，可以使身體與髖關節角度小於 35度，讓肛門直腸角度變大，是能幫助排便的。這個姿勢不僅和蹲式馬桶相似，相對於蹲式馬桶，又可以減少腳痠腳麻，降低對膝蓋、髖關節負荷大的情況。

四、喝杯熱咖啡

美國奧克斯塔大學消化健康中心主任Michael Ruscio就建議，喝咖啡能引起腸子蠕動，效果比熱水還要好60%，他指出，大約有1/3的人，在喝完熱咖啡的20分鐘內，會出現便意。如果早上喝咖啡再搭配纖維豐富的早餐，可以幫助有效通便。

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