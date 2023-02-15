春天去濕｜薏米水健脾去濕紓緩關節痛 生熟揀錯易便秘 4類人慎飲

薏米是常見的煲水或煲湯食材之一，不少女士喜歡飲薏米水去濕消腫。薏米水適用於天氣潮濕，或身體偏濕時飲用，有助改善水腫、腹瀉、周身疼痛、膿痰等問題。下文將會介紹兩款薏米水食療，適合不同體質人士飲用。



薏米主治濕邪引起的水腫、腹瀉、周身疼痛、膿痰等等。（GettyImages）

薏米分生、熟

薏米有生熟之分，生薏米味甘淡，屬性微寒；熟薏米味甘淡，屬性平。兩者皆有利水滲濕、健脾、除痹（改善肌肉筋骨關節麻木疼痛）、清熱排膿之效，主治濕邪引起的水腫、腹瀉、周身疼痛、膿痰等等。

▼薏米水知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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生薏米偏涼，故清熱利水、排膿之力相對較強。熟薏米炒製後性質平和，清熱利水之力相對較弱，但健脾之力相對較強。若平時手足冰冷者、飲凍飲易肚瀉人士，使用熟薏仁為宜。平時怕熱、小便黃、食煎炸容易喉嚨痛人士，可使用生薏仁，或生熟薏米合用。

薏米水：身體偏濕適合飲用

註冊中醫周穎欣指薏米水一般適用於身體當下偏濕，或天氣潮濕時飲用。中醫角度認為，濕邪有內濕、外濕之分，內濕多由經常飲食寒涼引起，外濕多由天氣潮濕引起。脾喜燥惡濕，身體一旦有「濕」，便容易影響脾運化水液的功能，引起水濕停聚，頭重身重、水腫、腹瀉、關節腫痛不利、便粘廁、白帶白稠過多等。另外也有機會影響脾運化營養的功能，如營養不能升到頭部，便容易犯睏。

薏米水可以幫助身體把多餘水分從小便排走，也可以透過健脾功能，使脾運化能力提升，將水分及營養輸送到身體有需要的地方。

生薏米（左）偏涼，故清熱利水、排膿之力相對較強。熟薏米（右）炒製後性質平和，清熱利水之力相對較弱。（資料圖片）

薏米多用以煲水或煲湯。煲水可加配陳皮飲用，提高身體排走多餘水分的能力。因為陳皮氣香性溫，與薏米合用能理氣健脾，適合脾胃氣滯濕阻，導致噯氣胃脹的人士飲用。

煲湯可加配冬瓜、山藥飲用，加強利水功效之餘，更能益氣補脾。因為冬瓜清熱利水，山藥本有補益脾胃作用，適合脾胃濕困，導致下肢浮腫、關節腫痛不利的人士飲用。

薏米水食療

1. 薏米陳皮水：理氣健脾去濕（按圖了解👇👇👇）



2. 薏米冬瓜豬展湯：清熱利濕（按圖了解👇👇👇）



生熟薏米合用為宜

薏米水飲用頻次多為一周一至兩次。使用量為每次10-30克。生熟薏米一般合用為宜。因為生薏米利水消腫能力較明顯，但偏寒涼。而熟薏米健脾能力較強，性質平和，故建議兩者合用，可兼兩者所長，又可避免生薏米過於寒涼。此外，南方地區偏熱，大眾又多乘涼飲冷，常有寒熱夾雜體質，故兩者合用比較穩妥，分量多為一比一。

▼飲用薏米水注意事項（按圖了解👇👇👇）

薏米有一定藥性，過度利水容易令身體水分流失，引起皮膚乾燥、腸燥便秘，所以要結合個人體質、地區及氣候而定。即是中醫的「三因制宜」，因人制宜、因地制宜、因時制宜。例如秋天天氣乾燥，薏米使用量就不能太多了。向註冊中醫師請教使用量及時節為最佳妙策。

此外，薏米利水有水液下行、滑利之意，故懷孕婦女、行經期間婦女、大便燥結及滑精人士均不宜飲用薏米水，必須向註冊中醫師查詢方可服用。

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