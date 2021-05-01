睡眠窒息症｜心肌梗塞風險增5倍！頸短舌肥下巴窄有3特徵易中招？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-01 17:02

晚上睡覺打呼不只擾人清夢，使枕邊人難以安眠，對自己的健康也不好，若是睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症），還會大大增加睡眠中猝死的風險。睡眠窒息症比較常發生在肥胖的人身上，除此之外還有一些特定面相的人，也較容易得到睡眠窒息症。

睡眠窒息症會怎麼樣？

阻塞型睡眠窒息症如果沒有獲得即時的治療，腦中風的機率將增加1.6倍，高血壓風險增加近3倍，而心肌梗塞風險為5倍。且因呼吸短暫中止，腦部長期缺氧，會連帶讓全身呈現慢性發炎的狀態，這個問題久了不只是心血管疾病，甚至連癌症都比較可能找上身。睡眠窒息症患者患抑鬱症風險是一般人2.9倍，焦慮症風險是1.75倍，其他像是自律神經失調、恐慌症等精神疾病，也特別容易找上患者。

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+ 3 + 3 + 3

▼3個面相較易患有睡眠窒息症（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 脖子肥短

脖子肥胖粗短是睡眠窒息症的高風險群，若男性頸圍>43厘米、女性頸圍>38厘米都需特別小心。

2. 舌頭肥大

張口往下伸舌，若看不見懸壅垂與軟顎，可能有舌頭肥大導致上呼吸道窄化的情況。

3. 下巴後縮

下巴窄小、內縮容易壓迫到呼吸道，躺下時氣管容易被堵塞，進而發生呼吸中止症。

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