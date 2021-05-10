奶營養｜豆奶降膽固醇杏仁奶抗老化　5款奶哪款護心哪款似飲油？

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-10 10:02

喝牛奶好，還是喝植物奶健康？民眾每天早上來杯鮮奶咖啡、鮮奶茶、豆漿當早餐，補充生活中的蛋白質，市面售賣的飲品也出現「燕麥奶」、「杏仁奶」、「椰奶」等選擇，營養師指出，其實有部分植物奶喝的根本不是奶，而是滿滿油脂或澱粉！

台灣營養師孫語霙於《營養師愛碎念-孫語霙營養師》粉絲專頁中，分析最常見的5款奶類營養價值，包含牛奶、豆奶、燕麥奶、杏仁奶、椰奶，分別適合那些族群，減肥時又該注意不要攝取哪些奶類。

▼5款奶類營養價值（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 牛奶

孫語霙指出，牛奶是高生物價的蛋白質，被人體喝進去後非常容易吸收利用，有成長需求或補鈣需求的青少年，可以根據台灣國民健康署建議「每天早晚一杯牛奶」，另外健身的人常喝乳清蛋白，其成分也是從牛奶萃取出來，對於肌肉成長也很有效率。牛奶除了鈣質外，也有豐富維他命B2，如果經常嘴巴破洞的人，可以多喝牛奶改善嘴破。

2. 豆奶

豆奶也是俗稱的豆漿，原料是黃豆，是高品質蛋白質。「想補充蛋白質，豆奶是不會輸給牛奶的！」孫語霙說明，豆奶中含有大豆異黃酮、大豆卵磷脂和膳食纖維。選擇無糖豆奶，熱量和脂肪含量很低，適合增肌減脂的族群。另外想維持血液中的膽固醇健康、想增強記憶力的人，都很適合喝豆奶。

不過她也提醒，「以補充鈣質而言，豆奶就輸給牛奶輸得很慘！」每100毫升的牛奶，有100毫克的鈣質，但是同樣份量的豆奶，卻只有15毫克，足足差了六倍之多。

▼白豆漿和黑豆漿的營養大不同？（按圖👇👇👇）

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3. 燕麥奶

市面售賣的鮮奶（拿鐵）飲品可以選擇把「牛奶」換成「燕麥奶」，但要注意的是，燕麥就是澱粉加水打成稠稠的液體，成份根本就不是奶，而是隸屬於全穀雜糧類。孫語霙指出，如果早餐吃貝果配上燕麥奶拿鐵，整餐吃下來是「澱粉+澱粉」，並沒有想像中的營養均衡。

不過也別太擔心，因為燕麥本身營養價值高，富含微量元素和維他命B、E，膳食纖維成份也非常高，其內含β-葡聚醣，具有調節血脂肪或不易形成血脂肪的功能，適合需要控制血脂等族群。

4. 杏仁奶

杏仁奶同樣不屬於豆蛋魚肉類的蛋白質，而是屬於堅果種子的油脂類，「照理說熱量很高，但是市售杏仁奶號稱是低熱量，因為他會加入很多水、增稠劑調整。」孫語霙分析，如果每天沒有吃堅果的習慣，加上杏仁奶並無喝進更多的糖，一天一杯也是不錯的選擇。

其中杏仁奶、腰果奶、堅果奶等，含有單元不飽和脂肪酸、維他命E，如果想要預防心臟病、對抗老化、維持青春的族群都很適合。

5. 椰奶

椰奶是透過白色椰肉榨出的白色液體，主要成分也是油脂，熱量很高，其中純椰奶每200毫升就有500卡路里，「如果把椰奶當飲料喝，就是在喝油！」孫語霙建議，椰奶適合作料理，像是煮咖哩或西米露時添加使用，不宜當飲料喝，體重絕對會節節上升。

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