白茅根茶｜喉痛眼乾流鼻血最啱飲　4食療加竹蔗利尿潤膚勿晚上飲?

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-05-17 08:00

春夏天氣炎熱容易上火，不少人平常都喜歡飲用涼茶降火，當中竹蔗茅根較易入口，受大眾歡迎。註冊中醫師陳嘉榮指，茅根有涼血止血、清熱利尿的功效，適合因上火而喉痛不適、咳嗽、流鼻血、口乾口苦等人士飲用，亦可配搭不同材料加強功效。 撰文：健福堂診所註冊中醫師陳嘉榮

春夏天多以濕、熱爲主，而香港人的飲食豐富，不少人都喜吃煎炸辛辣，當内熱、外熱同樣旺盛時就容易引起咽喉不適、流鼻血、小便黃等等上火症狀，因此不少人平常都喜歡飲用涼茶降火。但不是每個人都能承受涼茶的苦味，因此在衆多的涼茶中，竹蔗茅根水便是其中一個較受大衆歡迎的涼茶。

▼白茅根茶知多啲（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

可治流鼻血尿頻

當中的茅根其實就是常用的中藥材之一——白茅根。白茅根，又名茅根、茅草根，具有甘、寒的性味和涼血止血、清熱利尿的功效，因此多用以治療各種因火熱太過導致的出血症（如吐血、尿血、咳血等）、泌尿道疾患（如尿頻尿急、小便疼痛、小便不利等）和黃疸。而另外在中醫角度來看，白茅根即使利尿卻又不會過於傷害到人體的津液，配合其他藥材更有滋潤的效果，因此適合大衆飲用。

白茅根，又名茅根、茅草根，具有甘、寒的性味和涼血止血、清熱利尿的功效。（撰文者提供）

晚春夏季宜飲

一般而言，白茅根的涼茶多適合於晚春、夏季、初秋的時候飲用，即天氣較爲炎熱、又帶有濕氣的時候。不過，若一旦身體出現火熱旺盛的表現，如喉嚨疼痛不適、咳嗽有痰、黃痰、流鼻血、目睛乾癢、結膜充血、口乾口苦、小便黃且有異味、大便帶血、女性白帶黃稠且有異味等，都可不拘季節飲用白茅根。平素有吸煙、喝酒習慣的人士亦可多多飲用。

白茅根畢竟是寒涼之品，對於一些體質虛弱的人便不適合飲用，筆者曾經有一個有眩暈病史的病人病情穩定後因飲用竹蔗茅根而眩暈大發作，因此建議如果平素有怕風怕冷、受涼後容易頭暈頭痛、胃口不佳、容易腹痛腹瀉、大便不成形、四肢不暖等症狀，便不適宜飲用茅根。

▼白茅根可配搭不同材料，增強其涼血止血、清熱利尿的功效，以下有4款茶療以供參考（按圖👇👇👇）

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白茅根茶：清熱利尿、涼血止血

竹蔗茅根甘筍玉米鬚茶：清熱、利尿、潤燥

三根茶：清熱除熱、利尿生津

茅根藕節茶：涼血止血

▼飲用白茅根茶注意事項（按圖👇👇👇）

•一般而言，白茅根1天使用量不超過1兩

•茅根在寒涼藥中清熱性質較爲平和，除了過量服用和體質虛弱的人士可能會出現頭暈的情況外，一般無特殊副作用

•飲用白茅根茶期間避免進食辛辣、油膩以免再次上火，亦應避免進食如雪糕、白菜等寒涼之品，以免脾胃因過於寒涼而受損。

•注意避免晚上飲用，茅根利尿的功效可能使夜尿加重

•所有涼茶皆不宜長期服用

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