心臟缺血｜喘氣標冷汗胸如被重壓10症狀　冠狀動脈狹窄必要開刀？

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-06-02 21:02

76歲王女士是一位洗腎患者，因為胸悶、活動會喘而到心臟內科就診。檢查發現，她的冠狀動脈有明顯狹窄的狀況，所以只要活動量增加，心肌就會缺氧，而導致胸悶不適。

「除了冠狀動脈疾病之外，這位患者的腳上還有一個遲遲無法癒合的傷口，代表她的下肢周邊動脈也有阻塞的狀況。」台灣台中榮民總醫院心臟內科王奇彥醫師回憶，「為了解決冠狀動脈狹窄與周邊動脈阻塞的問題，我們從大腿的股動脈穿刺，進行血管介入治療。先在冠狀動脈狹窄的位置作導管氣球擴張並放置血管支架後，接著處理下肢周邊動脈阻塞，同樣是利用氣球導管，擴張狹窄的周邊動脈。」

在一次手術中同時解決冠狀動脈與周邊動脈的問題，所以患者狹心症的症狀改善了，足部的慢性傷口也漸漸癒合。

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胸口好像被重物壓住，心臟缺血很要命

我們的心臟為了推動全身血液循環，必須持續不斷的跳動，所以心肌對於氧氣及養分的需求很大。冠狀動脈是負責供應心肌的動脈，當冠狀動脈狹窄，血液供應無法滿足心肌需求時，便會出現各種症狀。

典型的心絞痛症狀可能在活動的時候出現，王奇彥醫師指出，常見症狀包括胸悶、胸痛，胸口好像被重物壓住，疼痛可能延伸到脖子、下巴、肩膀、背部，患者常會冒冷汗、喘不過氣、頭暈目眩。倘若沒有及時接受治療讓冠狀動脈恢復暢通，缺氧的心肌可能會壞死，導致心臟衰竭、死亡。

冠狀動脈狹窄導致心肌壞死缺氧（照護線上授權使用）

冠狀動脈疾病較好發於男性，男性與女性的比率大約是二比一。王奇彥醫師表示，冠狀動脈的危險因子很多，包括年紀大、高血壓、糖尿病、高血脂、高膽固醇、慢性腎衰竭，或者是日常生活中壓力較大、有抽煙、飲酒過量等，皆會增加心血管疾病的風險。

血管介入治療搶救心臟

懷疑有冠狀動脈疾病時，醫師會安排進一步檢查，王奇彥醫師解釋，較年輕適合做運動的患者，可以安排做運動心電圖，觀察看看心電圖是否會在運動量增加時出現異常變化。年紀較大、行動不便的患者，可能會安排核子醫學的心肌灌注掃描。目前還可以利用電腦斷層檢查冠狀動脈，看看血管是否有狹窄。

透過各項檢查了解冠狀動脈狹窄的嚴重程度後，便能擬定治療計劃，王奇彥醫師說，「一般會讓患者先用藥，例如抗血小板的藥物、血管擴張劑，如果經過藥物治療之後，症狀沒有明顯改善，甚至發作的頻率或嚴重度增加，就可能會建議患者接受經皮冠狀動脈介入治療。」

心導管治療搶救心臟（照護線上授權使用）

「經皮冠狀動脈介入治療」即所謂的心導管，基本上會包括血管內氣球擴張與血管支架置放。王奇彥醫師解釋，醫師會從大腿的股動脈、手臂的肱動脈或橈動脈穿刺，放入導管延伸至心臟，然後在X光的輔助下，把導管伸入冠狀動脈裡。小心地將導管通過冠狀動脈狹窄處後，便能撐開氣球，擴張被斑塊阻塞的血管。為了維持冠狀動脈暢通，可以放置血管支架。」

動脈介入治療的技術已相當成熟，目前大部分冠狀動脈狹窄的患者都可使用心導管治療。但是如果冠狀動脈的鈣化的狀況非常嚴重，譬如洗腎、年紀大的患者，或者心臟的三條冠狀動脈都有明顯狹窄，便可能會建議患者接受冠狀動脈繞道手術。心血管外科醫師會取下一段血管，跨接在主動脈與冠狀動脈上，讓血液得以繞過阻塞的位置，供給足夠的血流，所以稱為繞道手術。

無論是接受心導管治療或冠狀動脈繞道手術，冠狀動脈都有可能再度狹窄，王奇彥醫師提醒，所以務必把達標高血壓、高血糖、高血脂控制，日常生活上要養成規律運動的習慣，避免熬夜，並戒煙、戒酒，才能降低冠狀動脈再次狹窄的機會。

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下肢冰冷、疼痛的周邊動脈阻塞

冠狀動脈狹窄與下肢周邊動脈阻塞疾病有很密切的關聯，王奇彥醫師分析，因為兩者皆導因於動脈粥狀硬化使血管逐漸狹窄，而影響血液循環。

下肢周邊動脈阻塞疾病初期可能沒有明顯症狀，患者往往沒有自覺。隨著動脈阻塞狀況惡化，供應下肢的動脈血流愈來愈少，使下肢較為冰冷，且漸漸無法滿足肌肉活動的需求，王奇彥醫師說，患者可能在行走50、100公尺後因為疼痛而出現跛行，必須停下來休息，症狀才能夠緩解，但若繼續走路，疼痛又會惡化，稱為「間歇性跛行」。

下肢冰冷、疼痛的周邊動脈阻塞（照護線上授權使用）

當周邊動脈狹窄更為嚴重，患者即使在休息時下肢都會因為缺血而感到疼痛。王奇彥醫師說，患者的下肢可能漸漸形成一些潰瘍、難以癒合的傷口，甚至出現組織壞死的狀況，嚴重恐怕需要截肢。

由於疾病的成因相似，治療方式也大致相同，可以使用一些抗血小板的藥物，並積極控制三高（高血壓、糖尿病、高血脂），若已出現休息疼痛、慢性傷口，便得考慮血管介入治療。

醫師會由股動脈穿刺放入導管，利用血管攝影確定狹窄的位置後，便能進行導管氣球擴張，再根據患者狀況決定是否置放血管支架。倘若血管斑塊鈣化很嚴重，導管氣球擴張的效果不彰時，可考慮使用斑塊旋切裝置，刮除硬化的血管斑塊。目前也有塗藥球囊，在擴張時能釋出藥物進入血管壁，有助於降低周邊動脈再次狹窄的機會。

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貼心小提醒

王奇彥醫師提醒，氣溫較低時，冠狀動脈狹窄、周邊動脈阻塞可能惡化，心血管疾病患者需特別注意保暖。若有糖尿病，可能伴隨周邊神經病變，對於熱、痛較不敏感，平時最好穿著包腳的鞋，洗澡時要留意水溫，不宜太熱，以免受傷。

由於病因相似，下肢周邊動脈阻塞的患者，要留意冠狀動脈狹窄，而冠狀動脈狹窄的患者，也得提防下肢周邊動脈阻塞。平日請盡量避免動脈粥狀硬化的危險因子，若有不適，就要及早治療，才能減少併發症喔。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：冠狀動脈狹窄，心臟缺血很要命！醫師圖解說明】

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