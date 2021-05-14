足底筋膜炎｜糖尿病扁平足9類人高危　紓緩腳底痛熱敷或冷敷好？

每天早上起床的第一步，準備開始新的一天，卻是腳底傳來一陣疼痛。你可能得到足底筋膜炎了。
台灣國泰綜合醫院復健科物理治療師蔡世瑩說，足底筋膜炎是成人常見的足底疼痛問題之一，主要的症狀是在足跟的前側有尖銳的疼痛，像是敲在深層的瘀青上，而且疼痛可能還會向前擴散到足弓。
疼痛發生的時機
這樣的疼痛通常會在躺著或坐著一段時間後要站起時發生，比如說，早上起床的前幾步或是看電視要起身的時候。雖然疼痛會因為活動而減輕、走了幾步之後就沒那麼痛了，但可能在活動了一整天之後又再發生。
足底筋膜炎通常不是因為急性受傷所引起，而是逐漸累積症狀，若不治療，症狀可能會愈來愈嚴重。
▼9種人容易有足底筋膜炎（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）
- 腳板翹起角度不足
- 扁平足或高弓足
- 前腳掌旋前動作過大
- 腳部衝擊性或是承重活動過多，如：跑步或久站，工作需要搬重物
- 穿著不適合/不合腳的鞋子
- BMI過高
- 糖尿病或其他代謝疾病患者
- 長短腿
- 小腿/足部肌肉太緊或無力
足底筋膜炎的盛行率高達10%
蔡世瑩指出，足底筋膜炎的發生率約為人口的10到15%，其中有三分之一的患者雙腳都有症狀。研究文獻指出，跑者罹患足底筋膜炎的比率倍增，高達22%。因此，足底筋膜炎又有跑者足之稱。
通常，足底筋膜炎的症狀會持續超過6個月之久，9成以上的患者接受保守治療可以治癒。
足底筋膜炎是骨刺造成的嗎？
足底筋膜炎的診斷，除了詢問足底疼痛的病史，還需加上理學檢查來診斷，利用壓痛、牽拉足底筋膜，確認疼痛的位置和原因。有時會安排足部X光檢查來排除其他疾病或傷害，如：骨折。
足底筋膜炎患者有50%的人合併有跟骨骨刺。蔡世瑩認為，可能是因為過度使用、足底支撐不足、體重增加，或是足弓太低的情況下，足底筋膜不斷拉扯跟骨而產生骨刺。
在以前，跟骨骨刺被認為是造成足底疼痛的原因，會採用手術移除骨刺。但有許多跟骨骨刺的人是沒有足底筋膜炎的症狀。
相關文章：【足底筋膜炎】常行行企企傷腳底筋膜？預防4招踩網球腳趾抓毛巾
保守療法為治療的首要選擇
蔡世瑩表示，適當的休息、活動後冰敷、口服和外用非類固醇的消炎藥物都能減輕足底膜炎的疼痛。
足底膜炎就醫時，醫師或物理治療師評估後，可能會建議使用鞋墊、足部矯具，或是睡覺時穿戴足踝支架持續改善症狀。患者要學會自己如何按摩足弓、阿基里斯腱或腓腸肌，和伸展足底筋膜與小腿後側的肌肉肌腱。
物理治療除了徒手治療、超聲波、貼紮治療外，針對因為從事運動或工作導致足底筋膜的患者（尤其是跑者），會進一步分析姿勢和動作相關的肌肉不平衡問題，透過執行肌力訓練、動作控制訓練來增進運動或工作時人體的動態穩定能力，以減少足底筋膜炎反覆發作的機率。
治療時間從數周到幾個月
蔡世瑩強調，足底筋膜炎的症狀需要幾周甚至幾個月的時間才能改善，因此，遵循醫囑建議、持之以恆的執行居家治療計畫是非常重要的。
當疼痛仍無法改善，可採用進階或較侵入性的療法，如：體外震波治療、肉毒桿菌注射、增生療法、高濃度血小板血漿注射、類固醇注射。但患者術後仍需配合保守療法，才能達到最佳功效。
相關文章：【每日3分鐘】久坐或久站小腿足底痛 6個動作助紓緩「踎」都得？
相關文章：【每日3分鐘】久坐或久站小腿足底痛 6個動作助紓緩「踎」都得？
相關文章：足底筋膜炎｜肥胖扁平足6高危因素 加速復原6招足弓鞋墊有用嗎？
延伸閱讀：
腳底痠痛別亂按摩！醫曝按錯恐引發足底筋膜炎 1招「腳底保養術」快速舒緩
【本文獲「TVBS」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」