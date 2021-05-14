足底筋膜炎｜糖尿病扁平足9類人高危　紓緩腳底痛熱敷或冷敷好？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-14 17:02

每天早上起床的第一步，準備開始新的一天，卻是腳底傳來一陣疼痛。你可能得到足底筋膜炎了。

台灣國泰綜合醫院復健科物理治療師蔡世瑩說，足底筋膜炎是成人常見的足底疼痛問題之一，主要的症狀是在足跟的前側有尖銳的疼痛，像是敲在深層的瘀青上，而且疼痛可能還會向前擴散到足弓。

疼痛發生的時機

這樣的疼痛通常會在躺著或坐著一段時間後要站起時發生，比如說，早上起床的前幾步或是看電視要起身的時候。雖然疼痛會因為活動而減輕、走了幾步之後就沒那麼痛了，但可能在活動了一整天之後又再發生。

足底筋膜炎通常不是因為急性受傷所引起，而是逐漸累積症狀，若不治療，症狀可能會愈來愈嚴重。

▼9種人容易有足底筋膜炎（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

+ 4 + 4 + 4

- 腳板翹起角度不足 - 扁平足或高弓足 - 前腳掌旋前動作過大 - 腳部衝擊性或是承重活動過多，如：跑步或久站，工作需要搬重物 - 穿著不適合/不合腳的鞋子 - BMI過高 - 糖尿病或其他代謝疾病患者 - 長短腿 - 小腿/足部肌肉太緊或無力

足底筋膜炎的盛行率高達10%

蔡世瑩指出，足底筋膜炎的發生率約為人口的10到15%，其中有三分之一的患者雙腳都有症狀。研究文獻指出，跑者罹患足底筋膜炎的比率倍增，高達22%。因此，足底筋膜炎又有跑者足之稱。

通常，足底筋膜炎的症狀會持續超過6個月之久，9成以上的患者接受保守治療可以治癒。

足底筋膜炎是骨刺造成的嗎？

足底筋膜炎的診斷，除了詢問足底疼痛的病史，還需加上理學檢查來診斷，利用壓痛、牽拉足底筋膜，確認疼痛的位置和原因。有時會安排足部X光檢查來排除其他疾病或傷害，如：骨折。

足底筋膜炎患者有50%的人合併有跟骨骨刺。蔡世瑩認為，可能是因為過度使用、足底支撐不足、體重增加，或是足弓太低的情況下，足底筋膜不斷拉扯跟骨而產生骨刺。

在以前，跟骨骨刺被認為是造成足底疼痛的原因，會採用手術移除骨刺。但有許多跟骨骨刺的人是沒有足底筋膜炎的症狀。

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保守療法為治療的首要選擇

蔡世瑩表示，適當的休息、活動後冰敷、口服和外用非類固醇的消炎藥物都能減輕足底膜炎的疼痛。

足底膜炎就醫時，醫師或物理治療師評估後，可能會建議使用鞋墊、足部矯具，或是睡覺時穿戴足踝支架持續改善症狀。患者要學會自己如何按摩足弓、阿基里斯腱或腓腸肌，和伸展足底筋膜與小腿後側的肌肉肌腱。

物理治療除了徒手治療、超聲波、貼紮治療外，針對因為從事運動或工作導致足底筋膜的患者（尤其是跑者），會進一步分析姿勢和動作相關的肌肉不平衡問題，透過執行肌力訓練、動作控制訓練來增進運動或工作時人體的動態穩定能力，以減少足底筋膜炎反覆發作的機率。

治療時間從數周到幾個月

蔡世瑩強調，足底筋膜炎的症狀需要幾周甚至幾個月的時間才能改善，因此，遵循醫囑建議、持之以恆的執行居家治療計畫是非常重要的。

當疼痛仍無法改善，可採用進階或較侵入性的療法，如：體外震波治療、肉毒桿菌注射、增生療法、高濃度血小板血漿注射、類固醇注射。但患者術後仍需配合保守療法，才能達到最佳功效。

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