蔬菜汁｜黃減肥綠增免疫力5色蔬菜汁　飲用5須知材料這比例助抗癌

健康
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踏入夏季，天氣時晴時雨，日間氣溫更高達三十幾度。一杯蔬菜汁能消暑排毒，更可取代含糖飲料，避免致肥。但眾多蔬菜汁中哪種是時令必飲？功效是什麼？如何製作營養才不會流失？有哪些人不宜飲用？

▼夏天必飲五色蔬菜汁（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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夏天必飲五色蔬菜汁

綠色：增強免疫力

蘋果番薯葉菜汁

材料：番薯葉100克、蘋果連皮1個、水250毫升

功效：蘋果的果膠和果肉促進腸胃蠕動、幫助消化，維他命A增強免疫力

黃色：燒脂必備

甜椒菠蘿汁

材料：黃色甜椒100克、菠蘿125克、薑黃粉5克、水250毫升

功效：幫助消化、降低GI值、有助體內脂肪燃燒、促進新陳代謝

黑色：補鈣補腎

黑芝麻小松菜乳酪

材料：黑芝麻2湯匙、小松菜100克、無糖乳酪90克、水120毫升

功效：一杯含650毫克鈣，滿足一日所需、養腎補鈣、防掉髮

紅色：幫助消化

紅菜頭核桃香蕉奶

材料：紅菜頭100克、連皮香蕉半條～1條、核桃30克、牛奶120毫升、水100毫升

功效：豐富膳食纖維、幫助消化、防止便秘、補腦

白色：潤肺降火

沙蔘奇異果乳酪

材料：沙蔘1根、無糖乳酪100毫升、奇異果1個

功效：潤肺降火、補充維他命C、清熱

▼蔬菜汁飲用注意事項（點擊下圖看清！👇👇👇）：

蔬菜汁飲用注意事項

很多人喜歡喝蔬果汁，但食材處理不好，營養易流失？（圖片：adobestock）

1）注意水果分量

很多人以為水果吃得愈多愈好，其實很多水果含有大量果糖。果糖亦是致肥元兇之一，因此在挑選水果和加入水果時要格外注意。營養師陳冠蓉於台灣健康網站《健康2.0》表示，果糖過多除了增肥，更會促進發炎和癌細胞生長。

2）緊守「3個比例」

若想蔬菜汁飲得健康，最完美比例為1：1：1，一杯營養豐富的蔬菜汁需包括蔬菜、水果和堅果，三者比例必須平均才可以有效抗癌。營養師陳冠蓉表示，製作蔬菜汁時可以份數作為比例計算，蔬菜1份＝燙熟菜1碗；水果1份＝3／4碗；堅果1份＝1平匙。

3）蔬菜必須先燙熟

蔬菜有機會會殘留農藥、蟲卵，因此必須先清洗再燙熟才可以製作蔬菜汁。

4）蔬菜勿先切後洗

營養師高敏敏提醒，製作菜汁時，蔬菜切勿先切後洗，否則營養很容易從切口位流失。

5）腎臟病限鉀者不宜飲生菜汁

腎臟病限鉀者不宜用生蔬菜打成汁飲用。若正在服用藥物或長期病患者，應先諮詢醫生意見。

▼夏天到了，趕快甩掉脂肪的5大瘦身食材（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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