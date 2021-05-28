奶茶熱量｜絲襪奶茶=2.5碗飯未算最高！英泰印8地奶茶排行最低卡…

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-28 10:02

「波霸」珍奶缺貨讓美國人大崩潰，事實上，台灣營養師高敏敏在Facebook上公布「各國奶茶熱量比一比」，8款常見的奶茶中，揚名國際的台灣珍奶熱量可是拔得頭籌，可說是另類的「台灣之光」，但讓人驚訝的是，橘紅色的泰國奶茶竟然不是天然的，而是加了人工色素！

▼各地奶茶熱量排行（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣珍奶789大卡高居榜首

台灣營養師高敏敏說，台灣珍奶以789大卡，榮登榜首，其實台灣珍奶熱量會高，主要是集結了高糖（精製糖）、高油（奶精）、高澱粉（有嚼勁的珍珠）缺一不可的標準組合，但即使變成黑糖珍珠鮮奶，熱量也沒有低很多，為755大卡。

她認為，好吃的珍珠多半也會蜜糖進去，就算點無糖的，也不代表真的一點糖都沒有喔！記得有喝珍奶時，下一餐的飯量就要減少，以免吃下過多澱粉，血糖飆高、脂肪囤積！

鴛鴦奶茶647kcal（茶＋咖啡＋奶精）

港式鴛鴦奶茶是茶＋咖啡＋奶精的組合，熱量也有647kcal。高敏敏說，通常為了調和咖啡的苦味，會用奶精去增加滑順口感，熱量相對也會高一些。

絲襪奶茶 630kcal（茶＋咖啡＋淡奶/奶精）

正宗的絲襪奶茶會使用黑白淡奶，淡奶指的是蒸餾過的牛奶，水份比鮮奶少一半，但是坊間很多淡奶其實是用奶精沖泡的，就看每個店家的配方囉。

拉茶 515kcal（茶＋煉奶＋香料）

拉茶在「拉」的過程很療癒，除了滿足視覺之外，也是為了創造濃郁的泡沫感，香料常見為肉桂，每家不同。煉奶加的愈多熱量也會愈高！

泰式奶茶 489kcal（茶＋煉奶＋冰塊）

高敏敏說，泰式奶茶是茶＋煉奶＋冰塊，其中煉奶是奶精加糖，所以泰式奶茶通常都很甜；而常見的橘紅色，其實絕大部份是一種可食用的色素！並非網傳的什麼茶葉天然顏色。

印度瑪莎拉奶茶 442kcal（印度香料＋牛奶＋茶）

高敏敏認為，印度香料偏辣的口感，可以促進代謝循環，喝完一杯熱瑪莎拉全身都會熱了起來；因為用了純牛奶下去熬煮，也幾乎不加糖，熱量較低，但口感就是很兩極，喜歡的人喜歡、不喜歡的人真的會不喜歡。

英式鮮奶茶 314kcal（茶＋鮮奶）

英式鮮奶茶因為用大量的茶為基底，搭配鮮奶，不加糖（糖放旁邊自己加）所以熱量也最低。高敏敏建議怕胖的人，可以自己在家來場英式時光。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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