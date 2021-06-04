眼皮跳｜眼瞼抽搐左吉右凶？壓力大睡眠不足5招改善熱敷少飲咖啡

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-06-04 10:02

你是否也有過眼皮一直跳，但跳了幾秒鐘後，又馬上停下來的經驗呢？我們可能聽過別人說：「左眼跳財，右眼跳災。」不過可能更多人擔心這是身體發出來的警訊。在醫學上，眼皮跳的正式名稱為眼瞼抽搐（Eyelid Twitching），或稱肌纖維顫搐（Myokymia），本文將介紹眼皮跳、眼瞼抽搐的成因，以及相關的可能疾病。 撰文：徐佳蓁 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

一般來說，眼皮跳的現象會發生在上眼皮，也有可能上下眼皮同時發生，但只會持續幾秒，最多1-2分鐘，不過大多數的眼皮跳並不會造成疼痛，對身體也沒有什麼太大的傷害。而醫學上還未找到確切造成眼瞼抽搐的原因，但還是大致推論出幾種可能的潛在原因：

▼眼皮跳的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 眼睛受到刺激 2. 眼睛過勞 3. 睡眠不足 4. 體力消耗 5. 藥物副作用 6. 壓力過大 7. 攝取過多酒精、咖啡因 8. 大腦或神經失調等疾病因素（請見下文） 9. 吸煙

紓緩眼皮跳的方法

除了讓眼皮自動停止跳動外，還可以嘗試下列幾種方式來減緩眼皮跳：

- 少喝一些含咖啡因、酒精的飲料。 - 保持充足睡眠。 - 點人工淚液保持眼睛濕潤。 - 眼皮跳時，可以拿溫熱的毛巾敷在眼睛上。 - 注射肉毒桿菌毒素（Botulinum Toxin, Botox）也可以紓緩眼瞼抽搐和眼瞼痙攣（Blepharospasm），但是如果施打的成效不佳，可能需要注射更多肉毒桿菌毒素。

眼皮跳可能變慢性，伴隨這些症狀更要注意

如果長期有眼皮跳的現象，眼瞼抽搐可能變成慢性病，這就稱為良性自發性眼瞼痙攣症（Benign Essential Blepharospasm），雖然沒什麼大礙，但若是伴隨以下幾種情形一起出現，可能就要注意了！

1. 眼瞼炎（Blepharitis）。

2. 結膜炎（Conjunctivitis），或稱紅眼症（Pink Eye）。

3. 眼睛乾澀。

4. 環境物刺激，例如風、亮光、太陽光、空氣污染等。

5. 光敏感（Light Sensitivity）。

6. 壓力太大。

7. 攝取過量酒精、咖啡因。

眼皮跳可能是大腦或神經失調的症狀

雖然眼皮跳是小事，但有時候，它也可能是大腦或神經失調等相關疾病的症狀之一，例如：

1. 貝爾氏麻痺症（Bell's Palsy）：這是一種顱神經（Cranial nerves）失調，導致我們無法控制面部其中一邊的肌肉，而造成的面部癱瘓。

2. 肌張力障礙（Dystonia）：身體肌肉因為持續收縮而變形，身體無法活動自如。

3. 頸肌張力障礙（Cervical Dystonia，又稱斜頸症）：頸部因肌肉或是骨骼問題，頭部往一方傾斜。

4. 多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）：中樞神經系統（Central Nervous System, CNS）產生不正常的免疫反應，導致發炎的疾病。

5. 柏金遜症（Parkinson's Disease, PD）：影響中樞神經系統的慢性神經退化疾病，主要影響運動神經系統。

6. 妥瑞症（Tourette Syndrome, TS）：一種神經疾患，最明顯的特徵就是會出現動作和聲音的抽動（Tics）。

眼皮跳發作頻率過高請就醫

角膜擦傷（Corneal Scratches）也可能造成眼皮跳，如果發生以下幾種情況，建議可以去給眼科醫生檢查，避免發生更嚴重的疾病：

- 眼睛紅、腫，或是有異物流出。 - 眼瞼下垂（Drooping eyelid）。 - 每次眼瞼抽搐發作時，雙眼會緊閉，那很可能是眼瞼痙攣（Blepharospasm）。 - 眼瞼抽搐持續超過幾星期。 - 眼瞼抽搐甚至影響到臉部其他部分。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：眼皮跳不停如何解決？眼皮跳動的原因和疾病關聯】

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