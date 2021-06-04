芒種廿四氣節｜濕重傷脾胃易倦宜吃梨　冬瓜陳皮3款湯水健脾去濕

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-04 18:57

芒種（6月5日），二十四節氣之一，意指最適合播種有芒的穀類農作物的時間。中醫指此節氣易使人濕氣重，出現疲倦等不適。芒種應如何養生？有什麼飲食和生活習慣要注意？

芒種是夏天的第三個節氣，註冊中醫師黃頴芝指，「芒」是指大麥及小麥類植物到此時已經成熟可收割，而「種」則是指晚穀、黍、稷等夏播農作物忙於播種的時候。同時亦代表開始進入梅雨時節，雨水充足，天氣潮濕悶熱，易滋生蚊蟲。

芒種是大麥、小麥等有芒的農作物成熟的日子，也意味著仲夏正式開始。（圖片：lohas.acsite）

芒種濕氣重易傷脾胃

暑濕盛行，易耗氣傷津，亦因濕性重濁而易困阻脾胃。黃醫師指，因此「芒種」多出現食慾不振、神疲、身體困重、胸脘痞悶（胸與胃部脹悶）、心煩及身熱等健康問題。想減少不適情況，可調節生活作息。

▼芒種養生貼士：（按圖👇👇👇）

芒種飲食注意事項

1. 多吃生津止渴食物，有開胃作用

生津止渴食物包括：蓮藕、蘿蔔、梨、番茄、甘蔗、枇杷等

2. 飲食宜清淡、清暑利濕為主

清暑利濕食物包括：綠豆、薏仁、黃瓜、苦瓜、芹菜、茅根等

3. 忌食用過於寒涼或油膩之品，免傷及脾胃或助濕

4. 養生湯水

▼清熱健脾：冬瓜陳皮蓮藕湯（按圖👇👇👇）

▼健脾利濕：扁豆薏仁粉葛湯（按圖👇👇👇）

▼解暑醒胃：青梅木瓜荷葉湯（按圖👇👇👇）

*以上食療建議大家，特別孕婦在飲用前先諮詢註冊中醫師！

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