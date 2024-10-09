足貼功效｜去濕排毒活血化瘀、中醫:5類人忌用！足貼變黑=去濕？

足貼有用嗎?潮濕使人濕氣加重，濕重令人感到疲倦、皮膚變差、便秘、腰痠背痛等接踵而來。市面上有各式各樣的去濕足貼，聲稱可以去濕排毒，但如何選擇才對？有什麼人不宜選用去濕足貼？又如何正確使用足貼？



消化系統容易被濕氣影響，脾胃本來能吸收及運化營養物質，但受潮濕天氣或凍飲、生冷食物影響，會導致脾失健運，消化功能下降，無法排除多餘水分、代謝廢物，導致濕氣在體內累積，產生各式各樣「濕」的症狀。

▼體內濕氣過重可能會出現以下症狀：（按圖👇👇👇）

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1.皮膚癢、暗瘡多

脾胃積聚濕氣會直接反映在臉上，暗瘡會增多

2.精神不振

易感疲倦，難以集中精神，頭昏腦脹

3.失眠

濕氣聚於體內引發失眠

4.便秘

濕毒難以排走引發便秘，多吃蔬果和多飲水可改善

5.大便黏笠

大便黏在馬桶，難以徹底沖走

6.腰痛背痛

血氣運行不足、經脈堵塞

7.四肢沉重

濕氣積聚體內，令人行動困難

8.體重增加

水分滯留體內不能順利排走，水腫令身型暴脹

去濕足貼用後變黑＝有效？

為了去濕出盡法寶，市面上有五花八門的去濕足貼，大部分聲稱睡前貼，翌日撕掉便能有效去濕。註冊中醫師黃頴芝指，去濕的主要途徑是出汗及利小便，而足貼去濕排毒的原理就是透過藥物滲透皮膚以發汗，發散肌表（身體的表層組織）的濕氣。

不過，足貼去濕排毒的效果不明顯，因為正常腳底貼足貼一晚都會冒出汗水，足貼內的成分通常遇水或溫度變化就會產生化學作用而變黑。足貼變黑的結果多因吸收了腳底的汗水，但不一定是排出身體的濕氣及毒素。因此，如果貼在汗腺比較豐富的部位，例如腋下位置，足貼同樣會出現變黑的效果，但都只是因為化學反應所致。

市面上很多款不同的去濕足貼，成分各異。（資料圖片）

去濕足貼選購貼士

市面有很多款不同的去濕足貼，成分各異，坊間足貼常見的成分包括竹酢、艾草、竹炭等，都指可以去濕排毒。但什麼成分才能達到去濕效果？黃醫師稱，足貼的原理是透過皮膚去滲透和吸收藥物，若足貼成分含活血化瘀、溫熱、解表類的中藥或可有助去濕排毒。

▼足貼有效成分：（按圖👇👇👇）

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正確使用足貼

中醫認為，腳是人的第二個心臟，足部保養相當重要。黃醫師建議大家按指示貼於足底，足貼之所以要貼於足底，主要因為須透過外用藥物刺激足底的湧泉穴。湧泉穴為腎之精氣起始位置，故能滋陰補腎，亦是養生要穴，具安神、養腎固精、醒腦開竅之效。

如足貼內的藥性溫和，可根據指示貼大約6至8小時，如有任何不適則即時移除足貼。

腳（Imraumanzug/Unsplash）

部分人不宜使用去濕足貼

雖然足貼不是內用的保健品，但黃醫師提醒，有部分人不宜使用足貼。

• 不宜使如足貼人士：體質較易敏感、糖尿病患者、小童、足部皮膚有破損或紅疹



• 使用前應諮詢醫師：體質極度衰弱或重症患者



▼如果足貼含有活血化瘀、溫熱類中藥，便不建議以下人士使用：（按圖👇👇👇）

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那麼，使用紅花、生薑和艾葉等藥材自製去濕足貼又可行嗎？黃醫師回應，足部的皮膚較厚，要真正達到有效果則需長時間及較強刺激，故足貼內的藥物濃度亦需相對提高，但有機會刺激皮膚，可能會有敏感反應或水泡等。一般市民難以拿捏藥量及濃度，不排除敷貼後有過敏反應，所以她並不建議自製藥貼。

去濕食療

去濕方法不止足貼一個，黃醫師表示，適量運動、散步排汗、適當曬太陽以助陽氣升發及改善氣血循行也有助去濕排毒。日常也應避免進食生冷及肥膩食物，以免損傷脾胃。

▼健脾去濕：薏米水（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：去濕穴位有助改善水腫問題（按圖👇👇👇）

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