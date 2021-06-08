70歲乳癌患者拒西醫治療　中醫推薦腫瘤病人「帶瘤生存」延壽命

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-08 11:00

乳癌自1994年起已成為香港女性頭號癌症，長期以來不分年齡地「攻擊」女士，最年輕患者甚至不足25歲。中醫腫瘤專科醫師張琛受訪時分析，中醫治療癌症強調「扶助正氣」，增強病人機體，儲備好體力對抗癌症。她更分享如何在廿多年行醫生涯中感受到「人間有愛」的故事——年屆七旬的乳癌復發老婦，為照顧年過九旬母親終老，放棄西醫治療，向醫師求診以延長生存期。作為專治腫瘤的中醫，她推薦此類患者「帶瘤生存」延長壽命，讓在生命的質與量之間取得平衡。

中醫辨癌靠「望診」、「觸診」 成因與肝氣鬱結有關

乳癌在中醫學上又稱「乳岩」、「乳癰」，「岩」是指腫瘤位置質地堅硬，手感有如皮膚包裹石頭；「癰」即潰瘍，皮膚會呈現紅腫、潰爛。張醫師指除了西醫的超聲波技術外，中醫亦可透過「望診」及「觸診」提早辨別女性的乳房是否潛藏癌變風險，如乳房整體表面較為凹凸不平，外形與正常有明顯分別；觸摸時有硬塊即屬病態。

在中醫角度，乳癌成因可分為先天及後天，前者是由於基因缺陷及家族遺傳引致；後者則與內臟健康有密切關係，如肝臟經脈不通。但中醫與西醫所認知的「肝」，其生理功能截然不同——西醫認為肝負責排毒代謝，而中醫牽涉的層面則更廣，不但將肝臟定義為「疏泄」及「藏血」的器官，更與情緒息息相關。

張醫師肝氣鬱結正是乳癌形成的元兇，「當抑鬱和壓力等負面情緒日積月累，導致『氣、痰、瘀』，繼而造成氣血不順，產生各種病理產物，便會演變成乳腺增生、乳腺纖維瘤和俗稱水囊的乳腺囊腫等乳房疾病。」

情緒和壓力等問題日積月累，導致氣、痰、瘀，繼而產生各種病理產物，最終演變成不同的乳房疾病。（圖片：managertoday）

西醫療法副作用強 中醫增強病人體質、舒緩不適

發現自己不幸患癌後，絕大部分患者都會選擇西式療法，張醫師直言雖然西醫治療成效顯著但帶來的副作用可謂「殺敵一千，自傷八百」，例如標靶藥物會導致口腔潰瘍、皮疹、身體腫脹等；化療會經常嘔吐、食慾不振，體重急跌等；而新式的免疫療法未有確實成效，且費用可高達50萬。即使患者願意以切除乳房，並以自體脂肪作填充方式重建乳房作治療方法，但仍會影響體內循環，產生水腫、疼痛等情況。

每一種西醫抗癌療法都有其副作用，中醫輔助調理可增強病人體質、減輕療程期間的痛苦。（圖片：businesstoday）

面對西醫療法產生的副作用，腫瘤科中醫推薦患者透過中藥及如針灸的理療方式，調理肝臟及其他器官，以加快康復進度、促進乳房重建手術的融合過程及舒緩術後的不適症狀。張醫師認為部分中藥可預防及舒緩因化療及服用藥物所帶來的嘔吐、腹瀉、胃口欠佳等副作用。「中醫向來精於固本培元，透過藥膳去扶植及增強病人機體、提高自身白血球，讓病人有足夠體能撐過整個療程，畢竟治療癌症是要『鬥長命』，只要能熬過整個療程就有機會繼續享受人生；只要腫瘤病人依從中醫推薦的用藥指示，即使第四期癌症仍有機會生存8至10年。」張醫師補充，中醫會配合西醫療程設立「停藥期」，即在進行化療前後48至72小時停止處方中藥，以確保病人的肝臟有足夠的時間分解藥物。雙管齊下，對治療癌症必定相得益彰。

治療癌症不只見盡悲傷 反彰顯親情可貴

張醫師認為癌症過程中，能感受到病人與家人的「愛」。

行醫逾二十年的張醫師，涉獵腫瘤科、心腦血管科、婦科、內科，她指腫瘤科的醫師與其他科最大不同之處是，普通科是「九生一死」，多數病人情況有所改善及康復；腫瘤科卻要經常接觸死亡，病人或可能是「九死一生」。

雖見盡死亡，但張醫師在治療癌症過程中，感受最多的是「愛」，而非「悲」。她分享有求診婦人已年屆70歲，年輕時曾患卵巢癌並已完成切除手術，如今再度確診第二期乳癌。西醫建議她以手術治療，但她考慮到自己需要照顧90多歲的母親，因而拒絕接受手術。她認為接受手術或化療都會令身體變得虛弱，所以轉為求助腫瘤科中醫，望其推薦適合自己的治療手段，以保存體力照顧年邁的母親。「這位病人並非以自己為出發點，反是以家人為先，這種付出和無私的愛令我深受感動。」張醫師遂以「與瘤共存」的方向，為婦人進行治療，以較平和且副作用較少的中醫藥治療，及通過心理、飲食等全方位治療，調整臟腑功能、調和氣血陰陽，使其機體恢復，強化抗癌能力。該名患者求診至今已有數年，病情未有惡化，能一直陪伴母親終老。

靈芝作日常調理助抗癌

張醫師認為不少患者會自行購買雲芝、靈芝進補，然而她不希望病人在沒有腫瘤科中醫診斷及推薦下，私下亂服用藥材。「針對癌症的靈芝有多個種類，如沒有專業意見下亂服用反而會有反效果，因為靈芝與許多藥材一樣有抗藥性，所以中醫在治療腫瘤時會推薦兩至三種菇菌類搭配使用，以加強功效。」另外選購靈芝時，狀態是否完整並不是重點，因藥房為方便存放或會預先打碎，她建議用鼻子檢查氣味，質量佳的靈芝會帶有濃濃的菇味，如聞起來有酸霉味，則不宜食用。

張醫師指中醫在治療腫瘤時會推薦兩至三種菇菌類搭配使用，以加強功效。

青靈芝：即牛樟芝；「青色養肝」，所以常用於治療肝癌，但注意過量或會導致肝酵素過高。

白靈芝：即姬松茸；「白色潤肺」，所以常用於治療肺癌，對咳嗽、哮喘、鼻敏感都有效；配合兼具清肺、排煙毒功效的黑木耳和南北杏，對老人家的肺虛尤其有效；也可配搭雲芝及桑黃。

黃靈芝：即龍眼菌，外型如牛肚；「黃色益脾胃」，所以常用於治療腸癌、胃癌，效果顯著。

紫靈芝：「紅色補心」，所以常用於治療淋巴瘤。

腫瘤科中醫推薦保健、治癌湯水

最後，中醫推薦在治療乳房腫瘤期間可服用功能性湯水——桑黃補血升白湯及雲芝海帶湯，更提醒藥膳著重的是功能而非味道，不能只間中飲用一次半次，而必須按照醫師的指引，連續飲用連續五或七天才會見效。

中醫推薦治療腫瘤湯水 1) 雲芝海帶湯：

中醫推薦腫瘤患者完成西醫療程後可長期飲用，助控制雌激素，對乳癌、乳腺增生的病人十分有效。月經前一週飲用，能舒緩胸脹，惟行經期間不宜飲用。

製法：簡單沖洗中藥材材，大塊藥材可先稍為弄碎，大火煲30分鐘後，轉細火煲60分鐘即成。

中醫推薦治療腫瘤湯水 2) 桑黃補血升白湯：

桑黃及雲芝用途廣泛，可稱為百搭藥材，加入黨參可助補血氣；於癌症化療後服用，有助提升白血球數量；與西醫的升白針並無衝突，反倒相得益彰。

製法：簡單沖洗中藥材材，大塊藥材可先稍為弄碎，大火煲30分鐘後，轉細火煲60分鐘即成。