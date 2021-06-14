護腳｜常穿健走鞋易足底筋膜炎？2招強化下肢助減壓買鞋記住3重點

健康
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不少人會穿健走鞋，以為好走路、又省力；但物理治療師就提醒，經常穿健走鞋走路，當心會引發足底筋膜炎。

2種人不適合穿健走鞋

台灣物理治療師胡逸惟指出，健走鞋的鞋底為圓弧狀，看似好走路、又省力，事實上，正常人腳掌的最大接觸點為前掌及腳跟；但健走鞋最大的接觸點，卻是在腳掌最中間。

胡逸惟說明，如果是正常足弓及扁平足的人，經常穿著健走鞋，就容易撐開足底筋膜，長期下來，恐引發足底筋膜炎，甚至也容易跌倒。

▼3招挑好鞋（點擊下圖看清👇👇👇）

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胡逸惟提供3招挑選鞋子：

1. 鞋跟低

穿著鞋跟愈細、鞋跟愈高的鞋子，如細跟高跟鞋，重心容易往前，就愈不好走路，也就愈容易造成跌倒。

2. 鞋底寬

鞋底的前掌如果愈細、愈尖，就愈容易跌倒，建議選擇鞋底前掌較寬大、鞋底有止滑的鞋子。

3. 前後高度差適當

鞋底全平的鞋子也不建議，應選擇前腳與後跟的高度差為1-2.5公分，走路時可以幫助推進，又不會導致足弓過度壓力。

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2招居家運動走路不跌倒

胡逸惟提供2招居家運動，透過改變身體重心，鍛鍊腳踝肌群及平衡力，幫助穩固下肢，走路就不容易跌倒。

單腳站立

1. 單腳站立。

2. 身體前後位移，或與人做拋接動作。

坐姿單腳站立

1. 身體呈坐姿，單腳放在軟墊上。

2. 手插腰，起身時，單腳站起。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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