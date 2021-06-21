眼屎｜黃綠色眼屎或染結膜炎？教1招清潔眼屎防感染勿再用手指！

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-06-21 10:02

我們經常會在早上起床盥洗時，發現雙眼的眼角累積著不少眼屎，有些眼屎分泌量較多的人，甚至可能會在起床時遇到睜眼的困難。在洗臉清除它們的同時，你有想過為什麼眼屎總是在早晨出現嗎？以下將告訴你眼屎的產生原因、它隱藏的健康訊息，以及正確的清潔方法。 撰文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼眼屎產生的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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為什麼有眼屎？

為了維持功能正常運作，眼睛會分泌黏液和淚水滋潤跟保護眼球，在我們醒著的時候，每次的眨眼都會將多餘的黏液、灰塵、或是不小心掉進眼睛的睫毛，用淚水沖掉。當我們在睡覺的時候，雙眼仍舊會持續分泌黏液跟淚水，但少了頻繁的眨眼，這些液體就會混合死亡剝落的細胞，堆積在眼角或眼頭，成為我們所看到的眼屎。雖然眼屎會破壞你美麗的外表，也可能讓你感到些許不適，但是正因為有眼屎的存在，才代表雙眼運作正常，如果少了黏液和淚水持續分泌，我們的視力也會受到影響。

眼屎所代表的健康症狀

人體的許多分泌物或排泄物，除了是在維持正常機能運作的方式，也是在傳達給我們關於健康的訊息。例如：大便的顏色呈現墨綠，可能代表體內的膽汁分泌過多；尿液的顏色過黃，代表水分攝取不足；出現綠色鼻涕的同時，通常已經罹患感冒。

眼屎也一樣，正常的眼屎顏色可能會偏向奶油色或白色，每個人的眼屎顏色及分泌量也會有所差異。通常眼屎量分泌較少的人，顏色會偏白；反之，當眼屎呈現綠色或黃色時，則可能代表眼睛有感染的情況。像是結膜炎（Conjunctivitis）或是眼瞼炎（Blepharitis），都可能造成眼睛的分泌物增加，並加深眼屎的顏色。尤其眼瞼炎，可能會使得眼瞼在睡覺時互相沾黏，並伴隨可觀的眼屎堆積於眼睛周圍，導致起床時有睜眼困難。

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別用手指清眼屎

在我們發覺眼屎的存在後，通常第一反應便是直接用手將眼屎摳出，但是你可想過雙手上附著多少細菌嗎？已經有許多研究指出，手機和鍵盤上的細菌，可能比馬桶蓋上的細菌還要多，對於許多人來說，睡前滑滑手機就像例行公事，如果你一早起床便用雙手搓揉眼睛，等於是直接將這些細菌送進眼睛，提高罹患急性結膜炎的機率。因此，清潔眼屎最好能使用乾淨的小毛巾，用溫水潤濕軟化眼屎後，再慢慢將其去除，會較不費力，特別是眼屎量較多且容易結塊的朋友。

當然，如果你人在外面不方面，或是覺得用手指清除眼屎比較方便，請記得在清除眼屎前，一定要先洗手，降低細菌或病毒感染的疑慮。如果你發現眼睛有紅腫、灼熱、疼痛、視線模糊、畏光等情況，請就診尋求治療，切勿因眼屎堆積感到不適，便一直用手去摳挖眼屎，以免加劇感染症狀。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：眼屎多到睜眼睏難！這樣清潔避免感染】

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