咖啡熱量｜提神醒腦易墮增肥陷阱？5款咖啡熱量這杯喝1個月重5磅!

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-06 10:02

現代許多人早上都要來一杯咖啡，才會有「醒來」的感覺，或者是到下午昏昏欲睡時，也得派上咖啡來提振精神，咖啡可以說是現代人不可或缺的存在。不過如果攝取過量的咖啡因，容易造成身體負擔，不同種類的咖啡也有不同熱量，當心喝著喝著就變胖了！台灣營養師高敏敏在Facebook專頁上分享各式咖啡的熱量排行，「第一名咖啡」連續喝一個月竟然會胖2.4公斤！

台灣營養師高敏敏在Facebook專頁貼文分享，每款咖啡連續喝一個月之後會累積多少熱量，其中一杯約500ml的「朱古力咖啡」熱量為605Kcal，喝一個月後累積的熱量高達18150Kcal，可能會胖2.4公斤，而對比一杯容量相同的「美式咖啡」熱量為23Kcal，一個月後累積690Kcal，幾乎是不會變胖的，但加糖加奶精的熱量需要另外計算。

▼咖啡熱量排行（點擊下圖看清👇👇👇）

第1名：朱古力咖啡（一杯605kcal）

喝一個月後 - 累積熱量：18150kcal - 胖2.4kg

第2名：焦糖咖啡（一杯361kcal）

喝一個月後 - 累積熱量：10830kcal - 胖1.4kg

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第3名：鮮奶咖啡（一杯256kcal）

喝一個月後 - 累積熱量：7680kcal - 胖1kg

第4名：意式泡沫咖啡（一杯200kcal）

喝一個月後 - 累積熱量：6000kcal - 胖0.8kg

第5名：美式咖啡（一杯23kcal）

喝一個月後 - 累積熱量：690kcal - 幾乎不會胖！

高敏敏提到，同一種食物，有不同的吃喝方法，就會有不同結果，黑咖啡因為較少額外的添加物，因此熱量也最低。咖啡能夠幫助我們促進新陳代謝、保持清醒、提升工作效率，不過高敏敏也提醒，咖啡要適量喝且正確喝，建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，若有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童，則最好避免或減少飲用含咖啡因的飲品。

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