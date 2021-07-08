鼻敏感｜鼻塞用口呼吸細菌易入侵？腹式呼吸法5步增肺活量通鼻塞

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-07-08 10:02

鼻過敏除了跟身體的免疫反應息息相關外，也與自律神經系統有關。醫師提醒，鼻過敏者若長期用嘴巴呼吸，除了會破壞正常的鼻子生理循環，也會擾亂自律神經；透過減敏法腹式呼吸運動，能改善過敏鼻塞，對氣喘、肺纖維化，甚至肺癌的病人也有幫助。

▼簡易版腹式呼吸運動（點擊下圖看清👇👇👇）

透過鼻子呼吸的好處：防止有害物質或病菌侵入、空氣變得溫暖

台灣雙和醫院耳鼻喉科主治醫師賴盈達說明，鼻黏膜有自然的「鼻循環」，它會自然的充血或消退。在鼻過敏的病人身上，可以發現腫脹的下鼻甲黏膜，所以許多患者會因為覺得鼻子被塞住，就想要張開嘴巴呼吸，但這是不對的！

有些患者會說：「我覺得用嘴巴呼吸比較舒服啊！為什麼一定要用鼻子呼吸？」因為鼻子除了可以防止有害物質、過敏原或是細菌經由呼吸侵入身體，也能使得冷空氣變得溫暖；比起嘴巴能吸進的氧氣量，鼻子所進行的深呼吸，能獲取更充足的氧氣。

賴盈達提醒，若長期用口呼吸不使用鼻子，除了會破壞正常的鼻子生理循環，也會擾亂自律神經，使得症狀加劇；所以可以透過腹式呼吸和鼻呼吸的訓練，來調整人體的自律神經系統，使其達到平衡狀態，同時改變用嘴巴呼吸的習慣，恢復成最原始、最平常的鼻呼吸。

▼鼻竇炎、過敏性鼻炎差異（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

相關文章：鼻塞｜喉痛鼻涕黃鼻竇炎或過敏性鼻炎？症狀成因4差異1按面頰就知

減敏法腹式呼吸運動：增強肺活量，就算過敏鼻塞也能順暢呼吸

賴盈達提到，「腹式呼吸」的動作讓我們的呼吸更輕鬆、更有效率，提供呼吸道的基礎保健，尤其對鼻過敏、肺氣腫、氣喘、肺纖維化，甚至肺癌的病人都有幫助。鼻子是我們上呼吸道的大門，因此訓練腹式呼吸之後，再接著訓練鼻呼吸，這樣會讓鼻過敏的症狀減輕許多。而運動時因身體常較急迫的需要氧氣，所以做腹式呼吸也能增加運動的耐受性、促進呼吸順暢。

站著訓練減敏法：腹式呼吸運動（簡易版）

訓練腹式呼吸有助於調整體內的自律神經系統，讓它達到平衡的狀態。以下先練習簡易版的站著訓練腹式呼吸，如果已經非常熟悉簡易版的呼吸方式，則可以朝高階版邁進。

Step 1. 站立姿勢：身體放鬆，維持站立姿勢。 Step 2. 雙掌朝上舉起：雙掌朝上，手臂由下往上舉起，並在此時慢慢吸氣。 Step 3. 手臂抬到最高點：吸氣時隨著手臂抬到最高點後停止。 Step 4. 手臂慢慢放下：手掌朝下同時順勢將手臂放下，並且跟著慢慢吐氣。 Step 5. 雙手垂放到底：一直吐氣，直到最後雙手垂放到底為止。

相關文章：【失眠】4-7-8呼吸法治失眠6星期見效？只需做足5個簡單步驟👇👇👇

本文摘自：《戰勝鼻過敏：不再哈啾！哈啾！醫生陪你對抗鼻塞、流鼻水、打噴嚏》賴盈達著

延伸閱讀：

吃完火鍋或喝酒後，會鼻塞、流鼻水…你可能是血管運動性鼻炎

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」