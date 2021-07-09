腰痛｜彎低易傷腰？3大原因下背痛可能患癌！紓緩痛楚只需1個枕頭

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-07-09 22:14

很多人都有腰痛、下背痛的困擾，即使看了很多次復健科醫師、物理治療師、整脊師，但醫師也只有開肌肉鬆弛劑，或是在物理治療師與整脊醫師處置後改善，但過沒多久又開始痛，好像永遠無法痊癒。台灣物理治療師鄭宇劭表示，其實高達九成下背痛的患者找不出特定原因，多半與日常生活習慣、年齡、肌力不足有關。

腰痛就是下背痛 肌肉拉傷、慢性病、癌症

下背痛其實就是腰痛。民眾喜歡稱為腰痛，但醫療人員偏好稱為下背痛（Low back pain），但其實這兩者意思相同。下背痛的原因非常多，且較難快速找出成因，也有研究顯示，高達九成患者找不出特定原因，鄭宇劭分享三個常見導致腰痛的原因：

3大常見導致腰痛原因、多久才會好？（點擊圖片看清👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

1. 肌肉骨骼問題，如肌肉拉傷、關節炎、椎間盤突出、腰椎滑脫、坐骨神經痛等。 2. 慢性健康狀況，僵直性脊椎炎、風濕性關節炎、感染等。 3. 其他嚴重疾病，如腫瘤壓迫。

八成的人都曾下背痛 保持活動較快恢復

根據台灣健保資料庫顯示，下背痛的年盛行率達15%-45%，70%-85%的人在一生中曾有下背痛的困擾。但鄭宇劭強調，大部分的人經歷下背痛後，如果能保持活動，研究顯示很快都能恢復。在臨床經驗中，最常被問到的三個問題，一次整理回答給大家參考：

Q1. 多久會好？

如果是急性下背痛，鄭宇劭表示，臨床經驗中3-7天大多數的人就會好轉。在台灣、香港等地就醫便利，如果擔心腰部的疼痛是否與結構或其他嚴重疾病（如：癌症）有關，可以尋找骨科或復健科醫師診斷。如果疼痛持續三個月以上，稱為慢性疼痛，除了上述專科外，也可以求助於疼痛科門診。

相關文章：腰痛｜肌肉痛或椎間盤突出？10秒檢測腰痛3原因1摸1敲知腎臟發炎!👇👇👇

Q2. 可以做什麼？

1.保持活動：大量證據顯示，保持活動可以恢復得更快，並且避免演變成慢性疼痛。但是鄭宇劭提醒，如果是運動員，請把訓練強度與訓練量降低。一般人的話，盡量維持現狀，不要因此不敢動彈。若想要進行運動，建議從事低衝擊性運動，如：走路、踩單車、游泳，或是阻力／肌力訓練，也可以從事靈活度訓練，如：太極、皮拉提斯、瑜伽，都會很有幫助。

2. 保持正面：在經歷過背痛後，許多人會因為沮喪或害怕，最後導致慢性疼痛或失能。

3. 緩解疼痛：正確服用醫師開立的止痛藥物幫助緩解疼痛，或運用冷敷、熱敷，也可以尋求物理治療師協助。

Q3. 彎腰會受傷嗎？

彎腰不會讓下背受傷。不過彎腰如果使疼痛加劇，請先不要做這個動作。但是不代表一輩子不能彎腰，脊椎的設計本來就可以做彎曲的動作，鄭宇劭強調，不是彎腰導致受傷的。

同時他也給予容易下背痛的患者一些建議，若能盡量達到，也可以遠離惱人的疼痛。

1. 保持良好姿勢 2. 避免久坐 3. 戒煙 4. 保持飲食健康 5. 睡眠品質 6. 減輕壓力 7. 學習提重物技巧 8. 尋找物理治療師處理疼痛

同場加映：睡姿正確與否對腰背痛有莫大影響，不妨參考以下睡姿，利用一個枕頭也可以紓緩痛楚。

相關文章：【腰痛】每朝起床腰酸背痛？一個枕頭紓緩痛症2個睡姿真係要戒！👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

相關文章：腰痛｜刷牙洗頭起床姿勢一直都係錯？教你5個正確姿勢防腰痛骨刺👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」