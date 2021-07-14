三伏天懶人包｜全年最熱天宜吃瓜治鼻敏感關節炎　三伏天唔只3日?

三伏天是一年中最熱的日子，更是養生保健的好時機。有中醫指，在三伏天期間要注意保護陽氣，開冷氣不宜過大，亦可透過三伏天灸升陽補虛，改善鼻炎、慢性支氣管炎、關節炎等虛寒性疾病。

撰文：健福堂註冊中醫師李雨燕



三伏天期間，人體陽氣積累達到年度最高點，臟腑功能相對旺盛，是冬病夏治的好時機。究竟三伏天是否只有三天？有什麼養生湯水？三伏天灸是否人人適合？下文將解答三伏天常見的8大疑問。

三伏天是「初伏」、「中伏」和「末伏」的合稱，是一年中最熱的日子。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

1.三伏天是什麼？（按圖👇👇👇）

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三伏天是「初伏」、「中伏」和「末伏」的合稱，是一年中最熱的日子。「伏」意思為「伏邪」，這裏解作「六邪」（風、寒、暑、濕、燥、熱）中的暑邪。

2.三伏天是哪天？

傳統計算伏天的方法是從夏至開始，按中國傳統曆法天干、地支紀日的排列，用「夏至三庚」這4字口訣來表示入伏的日期，夏至後第3個「庚」日算起，初伏為10天，中伏為10天或20天，末伏為10天，每年入伏的時間不固定，中伏的長短也不相同。

2021年三伏天：

初伏10天：7月11日~7月20日

中伏20天：7月21日~8月9日

末伏10天：8月10日~8月19日



3.三伏天養生方法？（按圖👇👇👇）

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夏至是陽氣最旺的時節，養生保健要順應夏季陽盛的特點，注意保護陽氣，應保持心境平靜、充足睡眠（每日需睡5~7小時）及運動鍛煉（避開陽光比較猛烈的10-4時）。

若一身汗從戶外回來時，開空調勁吹涼風，濕氣會借機順著張開的毛孔進入人體，最容易傷陽氣。在空調房裡穿衣服要蓋過肘、肩和膝，保護陽氣。伏天開空調，攝氏26度最適合。洗頭後應吹乾頭發進睡，避免導致「濕邪」在不知不覺中入侵身體。

三伏天宜多吃瓜果，如冬瓜、絲瓜、苦瓜等，有助清涼解熱。（資料圖片）

每日曬太陽5~10分鐘

曬太陽可以溫煦體內的陽氣，養生必不可少。夏季有兩個時段最宜曬太陽：早上6時至10時，及下午4時至5時。夏季每日曬太陽5~10分鐘，平衡陰陽。

早晚進食宜清淡，如粥、瓜果（冬瓜、絲瓜、苦瓜）等，午餐多喝湯水，這樣可以清涼解熱、去暑靜心、防止中暑。切忌進食生冷食物、油膩食物、辛辣食物。

4.三伏天宜飲什麼湯水？（按圖👇👇👇）

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絲瓜雞蛋湯：消熱解毒、利尿消腫

燈芯草薏米瘦肉湯：清心降火、寧心安神、利尿祛濕

5.三伏天做天灸最佳時機？

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「三伏天灸」是傳統中醫藥療法「冬病夏治」中的特色療法，以艾灸特定穴位以升陽補虛的治療方法。

三伏天人體陽氣積累達到年度最高點，臟腑功能相對旺盛，利用這有利時機治療虛寒性疾病，如鼻炎、慢性支氣管炎、關節炎等，能最大限度地升陽除寒、去濕化濁，調整人體的陰陽平衡，預防舊病復發或減輕其症狀，並為秋冬儲備陽氣，令人體陽氣充足至冬季時不易被嚴寒所傷。

三伏是一年中陽氣最足的時候，此時做天灸可達到三陽相加，即同時利用天之陽、地之陽（艾灸）、人之陽三重合力，固本扶正，去除寒濕。（資料圖片）

6.三伏天天灸最佳日期（2021）

初伏：7月10日（六）、7月11日（日）、7月12日（一）

中伏：7月20日（二）、7月21日（三）、7月22日（四）

末伏：8月9日（一）、8月10日（二）、8月11日（三）

加強：8月19日（四）、8月20日（五）、8月21日（六）



一般天灸會選擇入伏時候開始，療效會更。「加強」是用來鞏固療效，同做功效更佳。

▼天灸哪些人不宜？（按圖👇👇👇）

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天灸適宜人士：凡是屬於虛寒體質、過敏體質，或任何體質感受寒邪，秋冬季節加重的某些疾病都適合做天灸。

虛寒性疾病主要分以下5類：

1. 慢性呼吸系統疾病：鼻炎、咽炎、哮喘、肺氣腫、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺疾病等

2. 風濕免疫疾病：關節炎、骨質疏鬆、腰腿痛、頸椎病等

3. 消化道疾病：慢性胃炎、慢性腸炎、潰瘍性結腸炎等

4. 婦科疾病：乳腺增生、痛經、子宮肌瘤、腺肌症等

5. 亞健康、體質虛弱人群：容易感冒、疲勞等



有慢性呼吸系統疾病，如鼻敏感、哮喘、慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺疾病等人士都適合做天灸。（GettyImages）

天灸不適宜人士：

1.天灸當日出現發燒、哮喘急性發作期、咽喉發炎、肺部感染病者

2.肺結核、嚴重心肺功能不足、糖尿病患者、惡性腫瘤、葡萄糖六磷酸鹽脫氫酶缺乏症患者（G6PD 缺乏症）

3.兩歲以下幼兒、孕婦

4.皮膚有破損及極易過敏者



8. 如錯過了初伏還可做天灸？有什麼影響？

在三伏天起伏的時候進行天灸，可以更充分的順應氣候變化來調養身體。錯過了初伏，或者起伏的時間也沒有關係，在三伏天內進行天灸都可以起到治療效果。過後幾天補回是可以的。

健福堂中醫診所李雨燕註冊中醫師（撰文者提供）

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