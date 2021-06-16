護心｜夏天易上火汗多損心臟氣血　蓮藕淮山2湯水5穴位除心浮氣躁

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-16 19:00

中醫有「夏養心」之說，夏天天氣炎熱，容易上火，一旦出汗過多更會耗損心氣、心血，出現精神欠佳、失眠等症狀。有中醫推介夏天養心的5個穴位，以及2款湯水清利心火。 撰文：健福堂註冊中醫師黎詠詩

中醫認為夏天屬火，正是自然界陽氣最盛的季節，而心在五行中亦是屬火，故心氣通於夏，意即是夏季天氣炎熱，對心臟的影響最明顯，隨著溫度、濕度漸高，人體新陳代謝增強，血液循環加快，心血管負擔加重，令發生心腦疾病如心肌梗死、心絞痛等機率增加。因此夏天是養心最重要的季節。

▼夏天心臟容易出現什麼問題？（按圖 👇👇👇）

夏天易心悸失眠

心的主要生理功能是「主血脈」、「主藏神」，即是心正常運作時，血會有規律地經心臟、血管的搏動而運行至全身，以維持生命活動，並且人的思維意識清晰、精神充沛、情志穩定。心臟在夏季受損時，根據不同情況，可以有不同的表現：

1. 心陽偏旺

外界陽氣旺盛，使人體陽氣更亢，心火上炎（即心經虛火上升），令人容易出現心浮氣躁、口舌面生瘡、面赤心悸、失眠多夢等症狀。

2. 心氣、心血虛

暑熱令毛孔打開，但出汗過多，則津液大傷，耗損心氣、心血。人會容易出現精神欠佳、肢體疲倦、反應遲鈍、胸悶心慌、失眠等症狀。

護心穴位

▼以下5個護心穴位有助改善胸悶痛、心慌心悸等問題（按圖 👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1. 內關穴：理氣止痛，寧心安神。改善各種胸腹部疾病，如心絞痛、心律不正。

2. 少府穴：清心瀉熱，行氣活血。改善心悸、心絞痛等症狀。

3. 神門穴：養心安神，補益心氣。改善心悸、失眠、健忘等症狀。

4. 勞宮穴：瀉心火、清血熱，可以緩解心煩氣躁、情緒苦悶。

5. 膻中穴：理氣止痛，生津增液。改善氣喘心悸、胸悶心痛。

按法及次數：拇指點於穴位，以按揉或按壓的方式進行。按揉是以拇指適中力度作旋轉動作，持續3-5分鐘；按壓是以較強的力度持續按住穴位30秒，重複4-5次。雙手輪換，每日可按2-3次，按時出現酸脹感較佳。

適宜人士：上述穴位的按摩適用於一般人士，常出現口腔潰瘍；額部長痤瘡；睡眠差；有心臟不適症狀如胸悶痛、心慌心悸問題的人，可以適當增加按摩穴位的次數。一日可按5-6次。

忌按穴人士：穴位局部有損傷或瘀腫、有出血傾向或凝血障礙、急性心肌梗塞發作人士忌按。女性月經期及妊娠期間應慎選穴位。妊娠期間亦不宜。

護心湯水

▼除了按穴外，大家在夏天亦可飲用以下2款湯水護心（按圖 👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

蓮藕茶樹菇排骨湯：清利心火，消暑去濕

花旗參淮山養心湯：益氣調胃，潤燥除煩

健福堂註冊中醫師黎詠詩（撰文者提供）

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