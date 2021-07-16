認知障礙│腦退化致迷路風險增加 新科技助降低風險 成照顧者佳音

每人都會面對老去的一日，年紀漸長會加速身體機能的衰退而產生多種疾病，其中認知障礙症（又稱腦退化症）是常見的老年病之一。根據估計，香港六十五歲以上人士，每一百人便有五至八人患有此病，而八十歲以上人士的患病比率，更高達兩成至三成。由於認知能力退化，患上認知障礙症的長者會出現認路困難、失去方向感、甚至迷路走失的情況。對照顧者而言，長者一旦走失，既擔心會有意外發生，同時也要四出尋找，可謂身心俱疲。猶幸科技的進步，讓照顧者肩上的重擔可以減輕一點。



認知障礙症因患病以致日常生活、行為及情緒亦受影響 (圖片：canva.com )

了解認知障礙症 明瞭患者為何容易走失

認知障礙症並不是老化而必然產生的疾病，而是因患者的腦細胞出現病變而急劇退化及死亡，導致腦功能衰退。患者的記憶力、語言能力、執行能力和決策能力等等會逐漸喪失，以致日常生活、行為及情緒亦受影響。當中「走失」是認知障礙症患者常見的影響之一，根據香港認知障礙症協會的資料，患者「走失」的主要原因包括：

1. 當患者身處陌生的環境，例如新屋、安老院或日間中心，會因感到不安及迷惘而四處走動，或尋找藉口離開。

2. 當患者產生坐立不安和焦慮的情緒，或因認不出認識的人而產生恐懼時，他們可能會四處徘徊或漫無目的地遊走，甚至不認得自己的家而堅持要離開。

3. 患者可能因失眠，加上失去判斷能力，誤把半夜當作黎明，而要求外出，甚至要上班工作，故患者於晚間走失的情況時常發生。

4. 患者不喜歡嘈吵或雜亂的環境而在外遊走。

5. 隨著病情惡化，患者難以集中精神，遊走可能是他們打發時間或逃避參與不喜愛的活動及留在侷促地方的方法。

6. 隨著患者的短期記憶力的減退，患者可能在外出途中忘記了目的地而走失。

7. 當患者的記憶力逐漸退化，他們會意圖尋找過去的舊事物，例如已去世的配偶、朋友，或者年幼時的居所，但因患者失去方向感而導致走失。

據調查，有22%的家屬需要花最少4小時才能尋回走失的長者 (圖片：shutterstock.com)

根據長者安居協會早年為認知障礙症患者家人進行的一項問卷調查，有一半或以上的認知障礙症患者都曾經走失，當中有22%的家屬，需要花最少4小時才能尋回走失的患者，可想而知家屬所面對的壓力及憂慮有多大。

運用新科技 市面有各種防走失支援

據房協長者通資料顯示，本港每年約有1,000名長者走失，當中5%無法尋回，估計隨着人口老化，這個數字將會不斷增加。要防止長者走失及快速找回走失的長者，科技是其中一樣可以協助照顧者的工具。香港市面上比較為人熟悉的防走失技術有：

1.東華三院「腦友導航」免費App。長者下載後，照顧者可隨時得知長者位置、並直接聯絡長者，更可防止長者錯誤關掉該程式而取消定位功能。

2.九巴的「尋人啟事功能」。照顧者可以將長者的八達通卡號碼登記於九巴系統，長者在走失時若使用該八達通卡支付車資時，可讓車長得知，並留意其在哪一個車站下車。

3. 長者安居協會設計的智能手錶，利用各種定位技術，確定佩戴長者的位置，長者若走失，只要按着手錶2秒便可求救，但須支付月費。

透過安老服務科技發展，可以防止長者走失及快速找回走失的長者 (圖片：canva.com)

同心建立社區網絡 免費新科技助尋走失長者

大部人香港人工作忙碌，未能時刻守護患了認知障礙症的長者，故此每年有過千宗的長者走失。每逢有長者走失，在社交平台及大眾傳媒都會有尋人啟事，但過往只靠相片或特徵來尋找，社區人士即使想幫忙亦十分困難，認錯人更會令走失者的家屬更傷心和失望。

賽馬會耆智園於2019年推出了「友里蹤跡」App及「守護蹤」智能裝置，大大增加了找回走失人士的機率。「守護蹤」裝置有三種融入生活的設計，可讓腦退化症人士佩戴於身上，社區人士只需安裝「友里蹤跡」App，當有長者走失時，便會收到通知，繼而開啟藍牙自動偵測，用藍牙代替眼睛，當走失人士經過附近時，便以匿名方式將位置資料傳送給走失者的家人，協助收窄搜尋範圍，降低危險。

在人口密度極高的香港，只要每位社區人士都成為「友里蹤跡」的社區網絡，走失的腦退化症人士便能盡快回家。

「守護蹤」裝置有三種融入生活的設計，左至右：安裝在拐杖上的配件、掛繩及卡版 (圖片：賽馬會耆智園 )

賽馬會耆智園聯同聖雅各福群會及香港科技大學於2019年9月至2022年8月期間，大力推行「友里蹤跡」App社區計劃，每位社區人士都可以下載認用程式，為腦退化症患者建立一個追蹤網絡，APP下載連結:

iOS:https://jccpa.page.link/ccdroadshowios

Android:https://jccpa.page.link/ccdroadshowandroid

而以下日期將舉行「守護蹤」派發日，有需要人士免費索取：(須預先登記)

7月22 及23日 (四及五) 下午 4:00 – 6:30

7月24日 (六) 下午 1:00 – 7:00

九龍長沙灣道833號長沙灣廣場3樓310B號舖

查詢及登記：

賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）

電話：6804-6307

Source:HK01