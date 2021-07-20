乳酪｜減肥護膚安眠防便秘幾時食最好？蘋果燕麥3類配搭功效倍增

乳酪富含益生菌，對腸道有益之餘更有助減肥，市面上雖有不少標籤零糖零脂肪的產品，不過有日本減肥專家指，其實吃乳酪也有「黃金時間」，只要再加上適當方法，令通便及消脂的效果更為顯著。



食乳酪最佳時間

乳酪不但是減肥必備食材，更有相當的護膚功效，不少減肥人士亦以它作早餐。但日本減肥專家和田清香在當地的女生網站撰文，表示不同時間進食乳酪也有不同功效，如果想有效纖體或改善便秘，其實睡前吃乳酪更為有益。她又指，乳酪有不同的選擇，應以無糖為首選，這樣才令減肥功效加倍。

▼原來每日不同時間食乳酪有不同效果（按圖👇👇👇）

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早上：先喝杯暖水助排便



空腹食乳酪會讓益生菌未到達腸道，已被胃酸殺死，如果想在早餐時吃，應先喝一杯常溫或熱水，再進食100至200克乳酪，並加入適當的楓糖、蜜糖及水果，令乳酪更滋味。而喝水是彌補睡眠時水分不足，而乳酪則可激活、刺激腸道，幫助排便。

中午：飯後吃補礦物質



飯後吃100至150克的原味乳酪作為甜點，可以補充外出就餐時容易缺乏的礦物質，如正在減重，以乳酪作為正餐，可避免攝取碳水化合物，減低午餐後嗜睡機會。

晚上：餐前吃助減肥 / 晚10時-凌晨2時食安眠護膚



晚間吃乳酪有２種方法，其一是餐前吃100至200克，可抑制食慾，防止在晚餐時吃得過飽。另一方法是餐後吃，大概在晚上10時至凌晨2時，這時吃乳酪被稱為「腸道的黃金時間」，因為有助大腦利用色胺酸（Tryptophan），以利合成褪黑激素（Melatonin），有助睡眠、穩定情緒、緩和緊張焦慮。富含鈣質的乳酪更有修復皮膚的功能，令皮膚變光滑。

乳酪營養有幾高？

乳酪的營養主要是蛋白質及鈣質，其乳酸發酵令蛋白質及鈣更易被人體吸收。與牛奶最大分別是，乳酪所含的胺基酸是牛奶的4倍，有助保護胃部及幫助消化。另外，乳酪的益生菌高達100種，可排走腸內多餘惡物。和田清香又在文中表示，如果想加強腸道健康，其實可配搭含膳食纖維、低聚醣的食物。

▼乳酪可以配搭哪款食物？功效如何？（按圖👇👇👇）

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乳酪最佳配搭食材

富膳食纖維食物



杏仁、燕麥、奇異果等含豐富膳食纖維，膳食纖維中有水溶性益生菌，能讓乳酪的益生菌更活躍，促進排便。

低聚醣食物



蘋果、香蕉當中的低聚糖較難被腸胃消化吸收，甜度低，熱量低，基本不增加血糖和血脂，有助改善腸道健康。

香料



例如肉桂和薑粉。肉桂有助擴張血管、促進血液流動、排出多餘水分。薑粉則適用於冬天，能促進血液循環和溫暖身體；

益生菌作用

益生菌是一種好菌，適量攝取有益健康，助恢復腸道中好、壞菌的平衡，可以促進腸道健康，亦可預防和減少服用抗生素和水土不服引起的肚瀉。另外，德國有研究報告發現，攝取益生菌還可改善心理健康。而丹麥的研究亦指益生菌可降低LDL「壞」膽固醇來維持心臟健康，降低血壓。

▼益生菌原來有咁多好處！（按圖👇👇👇）

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同場加映：想腸道健康除了攝取益生菌之外，亦應避免進食以下食物，加重腸胃負擔外，更易造成便秘（按圖👇👇👇）

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同場加映：原味乳酪糖分檢測！哪款最高糖？（按圖👇👇👇）

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