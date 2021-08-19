兒童糖尿病│身體有水果味？突然尿床？可能是糖尿病徵兆！

糖尿病不只是成年人的專利，只有幾歲的小朋友都可能患病，當中又以一型糖尿病較為常見。由於該病屬於免疫疾病，無法預防，故只能靠家長在日常生活中多加留神，一旦發現疑似病徵，便應及早求醫及接受治療，否則不幸引發併發症，情況將可大可小。



糖尿病並非成人獨有，兒童亦有患上糖尿病的風險。（圖片：Virtus）

一型二型糖尿病病因大不同

很多人以為嗜糖是糖尿病的元兇，但其實只有二型糖尿病與吃太多糖有關。糖尿病的成因是因為身體的胰島素分泌不足，或身體對胰島素產生抗拒所導致，患者會因此出現血糖過高、碳水化合物，脂肪及蛋白質代謝紊亂，以及過多的葡萄糖經尿液排出，出現糖尿現象。

糖尿病可分為一型和二型。一型糖尿病屬於免疫疾病，是由於免疫系統出現混亂，令身體製造胰島素的細胞受到破壞，因而不能製造足夠身體所需的胰島素來刺激葡萄糖進入細胞，當葡萄糖在血液中積聚並逐漸增加濃度，便會形成糖尿病。

一型糖尿病的患者，一般在童年或青少年時期開始患病，根據香港兒童糖尿協會於2019年發表的《香港兒童糖尿病紀錄冊》，發現5至14歲是一型糖尿發病高峰期。而遺傳、免疫系統，以及生活環境都是增加患病風險的元素。

肥胖是患上二型糖尿病的重要危險因素。（圖片：Health Elements Magazine）

至於二型糖尿病的病因，主要是身體對胰島素產生抗拒性所致，並與遺傳、不良飲食習慣、肥胖，及缺乏運動有關。其中又以肥胖屬最重要的危險因素。台灣過往就有研究指出，肥胖的學生罹患二型糖尿病的機會較一般學生高 18 倍，而患有二型糖尿病的學生中，一半屬於肥胖。另外，有高血壓的小朋友，患上二型糖尿病的可能性亦較一般人高兩倍。

一型糖尿難察覺 家長需留意兩大徵兆

糖尿病並非成人獨有，兒童亦有患上糖尿病的風險。兩種糖尿病中又以一型較常出現在兒童身上。兒童一型糖尿病的病徵和病狀與成人糖尿病相似，包括口渴、尿頻、夜尿、體重下降和疲倦，部分小朋友更會出現突發性尿床。

有兒科專科醫生指出，由於兒童尿床十分常見，家長很容易忽略孩子患病警號，故建議家長若發現兒童突然尿床、日間異常尿頻，甚至兒童踏入青春期時仍有尿床情況，便應及早帶同子女求醫，以檢查是否患有一型糖尿病。

此外，家長亦可以留意子女身上或口氣會否散發水果味，若有的話，亦很大可能是糖尿病酮症酸中毒的徵兆。

兒童突然尿床，有可能是一型糖尿病的先兆。（圖片：mamaclub）

糖尿病發病可非常突然 併發症隨時奪命

兒童糖尿病患者的病情可以急速發展，若血糖在短時間內飆升，更會引發併發症，導致酮酸中毒。酮酸中毒屬於嚴重的新陳代謝併發症，當身體胰島素不足、葡萄糖無法進入細胞，身體會分解脂肪作為能量來源，惟脂肪酸代謝後會令酮體快速累積，導致血液過酸，產生酮酸中毒。

酮酸中毒的病徵包括嘔心、腹痛、呼吸異常、疲倦、渴睡，甚至昏迷，而上述提到的水果味，正是因為酮酸所致，故家長一旦發現小朋友有以上異常，應立即求醫。此外，血糖過低或過高亦會引致急性併發症，導致失去知覺或昏迷，嚴重者更可致命，故家長絕不可掉以輕心。

一型糖尿患者需定期檢查血糖 終生需注射胰島素

一型糖尿病無法完全根治，患者需要終身接受胰島素注射治療及血糖監察治療。而在治療過程中，首要任務是穩定小朋友的身體狀況，由於初發病的小朋友普遍會出現脫水及酮酸中毒，故一般需要在深切治療部密切照顧及觀察，適時補充水份及注射胰島素，以有效地控制血糖、身體電解質、水份及酸鹼值，直至回復到正常水平。長遠而言，治療一型糖尿病還是要靠注射胰島素，並每天在家中進行約5至8次血糖檢測，以確保血糖的穩定性。醫生亦會依據血糖檢測的數據，調校胰島素的劑量及組合。

一型糖尿病患者需要終身接受胰島素注射治療。（圖片：shutterstock）

至於二型糖尿病的患者，由於主要由肥胖引起，故特別需要注重飲食習慣，首要任務是減肥，並需時刻注意飲食健康、定期運動，再配合糖尿病藥物或胰島素治療，以及血糖監測，便可控制病情。

糖尿病對小朋友及其家人的生活會有很大的影響，香港兒童糖尿協會建議在日常生活中雙方都需作出改變，例如少吃零食、建立運動習慣；家人之間亦要多溝通及互動，互相陪伴及協助走過治療糖尿病的路。若小朋友或家長在情緒上有需要協助，可向社工求助。

二型糖尿病的患者，特別需要注重飲食。（圖片：Insight）

Source:HK01