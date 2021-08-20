林雪300幾磅巨型肚腩曝光！中央肥胖致心臟病患癌5危機點減最快？

肚腩是不少人感到難搞的問題，影響體態之餘，更是不少致命疾病的高危因素之一。藝人林雪近日被網民拍到他坐在舞台邊，其大肚腩更是無所遁形，粉絲都擔心他的健康。其實中央肥胖會增加心臟病、中風、糖尿病等風險。但怎樣才是體重超標？想快速減大肚腩又有何方法？



57歲林雪一向體型都極具分量，據悉他的體重已經超過300磅，被稱為「肥雪」的他形象深入民心。網民分享偶遇林雪的照片中更發現其驚人的「大肚腩」，不少網民也擔心他的健康狀況。

▼有網民分享偶遇林雪的照片，發現巨型肚腩！（按圖👇👇👇）

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肥胖定義有數計？

怎樣才算是肥胖？《衛生署》資料指出，成年人士中央肥胖的標準為（按圖）：

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女性腰圍：80 厘米（cm）約32吋或以上

男性腰圍：90 厘米（cm）約36吋或以上



57歲的林雪一向體型都極具份量，據悉他的體重已經超過300磅。（資料圖片）

除了腰圍外，衞生署《非傳染病直擊》資料顯示，計算腰臀比例也可測量中央肥胖：

計算方法：腰圍除以臀圍



男性腰臀比例 ：> 0.90

女性腰臀比例 ：> 0.85

即屬中央肥胖



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《香港肥胖醫學會》引述世界衛生組織已將肥胖列為「疾病」。要介定一個人是否肥胖，主要依據身體質量指數（BMI）計算，而BMI的計算方式如下：

身體質量指數（BMI） = 體重 （公斤） ÷ 身高（米） ÷ 身高（米）



根據世衛標準，成人的BMI在25或以上便屬於「超重」，BMI在30或以上便屬於「肥胖」。

有網民分享偶遇林雪的照片，但發現其驚人的「大肚腩」，不少網民也擔心他的健康狀況。（資料圖片）

大肚腩引致健康問題

▼有「大肚腩」的人，腰腹脂肪多會增加心臟病、糖尿病風險，還有休麼健康問題？（按圖👇👇👇）

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心臟病



當腹部脂肪增加時，也代表內臟脂肪同樣在增加，而內臟脂肪具有代謝活性，能干擾我們體內的荷爾蒙，也就是說，內臟脂肪改變身體機能，並增加心臟病的風險。

《Harvard Health Publishing》資料指出，有大肚腩的人，患心臟病的風險會更高。刊登在《Journal of the American Heart Association》的研究發現，女性腰臀比例較大，心臟病發風險亦較男性高，病發機會增18%；相反，若男性腰臀比例大，心臟病發風險只升6%。

脂肪肝



香港中文大學2017年研究指出，中央肥胖、高血糖（糖化血紅蛋白水平）、出現胰島素抗拒、鐵蛋白較高等，均為非酒精性脂肪肝的風險因素。

2型糖尿病



脂肪囤積會形成「大肚腩」，肥胖指數上升，身體就會出現胰島素對抗的情況，長遠來說同樣會令血糖上升，增患糖尿病風險。

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代謝症候群



「代謝症候群」其實就是我們常聽到的三高問題，包括血壓變高、高血糖、異常的血脂肪升高（包括膽固醇或三酸甘油脂），或是已經在用藥控制血壓、血糖、或血脂肪，以及腰腹部聚集太多脂肪，就屬於代謝症候群。

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癌症



《The New York Times》報道指，2013年韓國研究發現，有肚腩的絕經後女性，患大腸癌（colorectal cancer）風險增加接近一倍；同時也增其患乳癌的風險。另一2014年印度研究發現，腰圍和臀圍接近的更年期前後的女性，相比體重正常的女性，其患乳癌風險增3至4倍。

點解會有大肚腩？

▼8個成因你要知（按圖👇👇👇）

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1. 攝取過多糖分

2. 飲酒太多

3. 過量攝取反式脂肪

4. 欠缺蛋白質

5. 壓力過大

6. 睡眠不足

7. 遺傳

8. 女性更年期



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想減走大肚腩有方法！

隨著年紀增長，人體的基礎代謝率也會跟著變低，除了透過運動可以提高新陳代謝之外，在飲食上，選擇對的食物也有助提升每日基礎代謝率，以下這些食物是日本運動科學研究員荒川裕二所推薦，只要平日多吃就能提高新陳代謝率，讓瘦身效果更加好，自然可減走肚腩。

▼8種食物提高基礎代謝率（按圖了解👇👇👇）

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同場加映：踢走肚腩貼士（按圖👇👇👇）

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