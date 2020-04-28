【糖尿病檢測】睡眠少於6小時肚餓易暈　15條問題中5條以上要就診

糖尿病、只有愛吃甜食的人才會得到？少油少糖就不會得糖尿病？其實得到糖尿病的原因比想像中的多很多，除了飲食之外，還有一些意想不到的習慣，都會造成糖尿病的因子。

糖尿病來自遺傳、習慣、體質

糖尿病是常常聽到的疾病，也是台灣近年的「新國病」，罹患人數已經超過230萬人，還有潛在的患者正在逐漸成長。不過如果真的要說清楚「糖尿病」是什麼，相信還是很多人說不清楚，當然也不知道什麼預防方式才是正確。

一般人在進食之後，食物在消化分解的過程中會產生葡萄糖，胰臟感受到葡萄糖的刺激，就會分泌「胰島素」讓葡萄糖進入細胞內、轉換成能量，讓我們身體有足夠的能量可以進行各種活動。

一般人在進食之後，食物在消化分解的過程中會產生葡萄糖（Sander Dalhuisen/Unsplash）

但如果身體缺乏胰島素，或是細胞無法使用胰島素、產生了「胰島素阻抗」，血液中的糖分就無法進入細胞中，造成身體缺乏營養、同時傷害血管，就形成了「糖尿病」。

所以產生糖尿病的關鍵原因，就在身體有沒有「分泌足夠」的胰島素、能不能「正確使用」胰島素，除了飲食之外，其實體質、運動、壓力，也都會影響。

糖尿病的3大因子 體質：例如第一型糖尿病，是因為遺傳導致身體無法製造足夠的胰島素；或是在懷孕時曾有過妊娠糖尿病，得到糖尿病的機率會增加。 飲食運動等生活習慣：如果習慣吃太多、不運動，攝取過多熱量或是體內有過多的脂肪，都會讓胰臟過度工作，造成胰島素阻抗。 壓力：壓力會讓身體內分泌失調，導致腎上腺素、皮質醇等壓力荷爾蒙過度分泌，造成胰島素阻抗。

15條糖尿病風險，你中了幾條？

在這3大因子中，還可以再細分成15條風險，除了體質無法改變之外，生活習慣、壓力都是可以靠自己來改善的；如果15條因子中有3條符合，很可能就是糖尿病患的「候選人」，如果符合5條以上，可能已經是糖尿病前期而自己不知道了。

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壓力會讓身體內分泌失調，導致腎上腺素、皮質醇等壓力荷爾蒙過度分泌，造成胰島素阻抗。（Christian Erfurt/Unsplash）

1. 二等親中有糖尿病患。 2. 有過妊娠糖尿病。 3. 有脂肪肝。 4. 腰圍大於80公分。 5. 體脂肪大於30％。 6. 血脂、膽固醇超標。 7. 肚子餓的時候容易頭暈目眩、感覺很容易低血糖。 8. 體力特別差，樓梯爬2層就氣喘吁吁，飯後容易想睡覺。 9. 容易忽胖忽瘦。 10. 喜歡吃甜食、喝含糖飲料、西式點心。 11. 喜歡吃精緻澱粉如白飯、白麵條，少吃五穀雜糧。 12. 喜歡吃湯湯水水的食物，像是羹飯、燴飯，或是會把菜湯、菜油拌飯吃乾淨。 13. 三餐常常不定時。 14. 長期睡眠不足、睡眠時間少於6小時，或是常常熬夜、超過半夜11點才睡。 15. 常常感覺壓力很大。

如果發現自己中了3條，建議開始針對自己中標的風險進行改善，比如調整晚睡的作息、開始運動減肥等；如果中了5條以上，建議去新陳代謝科看診，看看自己的血壓、血糖、血脂是不是正常值，觀察內分泌的狀態，按照醫生的指示來設計自己應該要遵行的生活作息規劃，避免真的惡化成糖尿病。

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