斷食法｜古天樂斷食逾10年1日1餐甩20磅　231斷食法4貼士要吃脂肪

古天樂的男神地位屹立多年，fit爆身型更讓人羨慕。日前他出席活動時更透露自己過去十多年的keep fit心得，養成每天只吃一餐的斷食習慣。斷食可減肥瘦身，更能排毒減糖尿病風險，斷食法有多種，不同人可按需要選擇不同斷食法，例如一天一餐的231斷食法，還有168、52等斷食法，進行時有什麼需要注意，是否人人適合？



古天樂早前出席活動時，披露自己過去數十年的斷食心得。（資料圖片／梁碧玲攝）

古天樂日前與ERROR成員郭嘉駿（193）出席活動時，公開自己十多年來均進行一日一餐斷食法，每逢初一、十五亦會茹素，不過他強調這個斷食法並非每人適合，如有腸胃問題的人士更要先徵詢醫生意見。

▼古天樂斷食十多年，由一日四餐減至一日一餐，甩掉20磅（按圖了解👇👇👇）

古天樂這套每天只吃一餐的斷食法稱為OMAD（One Meal A Day）斷食法，又命23:1斷食法，每天僅有1小時用餐，其餘23小時則需空腹，肚餓時只能夠喝不含熱量的飲料，如清水及茶。

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▼23:1斷食法小貼士：（按圖了解👇👇👇）

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1. 自選用餐時段



據美國營養師Lindsay Boyers介紹，用家可自行選擇該一小時的用餐時段，但盡量每天維持同一時段。

2. 蛋白質食物、蔬菜、健康脂肪為主



她又建議用餐期間盡量食用含蛋白質（如三文魚、雞肉）、健康脂肪（如牛油果、芝士、雞蛋等）的食物及大量蔬菜。

3. 避免碳水化合物和含糖飲料



因為這些食物會導致身體血糖水平不穩及胰島素水平上升，更容易有飢餓感

4. 不宜長期進行



Lindsay Boyers強調這斷食法並不適合長期進行，每數周需按身體狀況作適時調整。

不過從Lindsay Boyers的介紹可發現，並非每一個人都能夠像古仔般自律，或者身體未必可負擔到每天只吃一餐的斷食習慣，因此23:1斷食法並不適合自制力低、長期病患人士。

23:1 斷食法對用家的自制能力要求較高，但尚有一些程度較輕鬆的間歇性斷食法，可供不同生活習慣的人士參考。

16：8斷食法：食物無限制適合為食人士

16：8斷食法是指每日有16小時不進食，其餘8小時可進食，食物的選擇和分量沒特別限制，各種營養均有攝取便可，執行的時間長短都沒有指定。有些人能透過此方法成功減重。這個方法短期內能見成效，但如果在8小時內任意進食，結果熱量攝取過多也無助減肥。

▼16:8斷食法小貼士：（按圖看清👇👇👇）

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同場加映：減肥｜斷食後月經不來就要停？ 168斷食法3要點防傷身減脂抗老化

5:2斷食法：不適合血糖低人士

5:2斷食法是一個星期內有5天正常飲食，然後有兩天是攝取1/4平時的熱量，如每日正常熱量攝取是2000千卡（kcal），那1/4便是500千卡（kcal），這意味着該兩天斷食日的單日攝取量差不多只等於一份三文治，而這樣其實很難支撐一日的熱量所需，容易出現虛弱、低血糖、頭暈的情況。

▼5:2斷食法小貼士：（按圖看清👇👇👇）

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8類人不宜進行斷食

事實上，上述的各類間歇性斷食法中，有八大類人士未必適用，特別是糖尿病人等長期病患。因為血糖的穩定性對他們很重要，禁食期間會令他們血糖處於低水平，然後在可進食時間，血糖會上升至較高水平，不利他們病情。

• 體重過輕者請勿嘗試

• 懷孕、哺乳者請勿嘗試

• 兒童、青少年請勿嘗試

• 健康狀況不佳的銀髮族請勿嘗試

• 正在接受癌症治療者請勿嘗試

• 如果你有糖尿病，請先向醫師確認是否適合

• 如果你曾飲食失調，無論是暴食或厭食，請先向醫師確認是否適合

• 目前有長期服藥者，請先向醫生確認是否適合

其他斷食法

坊間有很多不同種類的斷食法，主要是利用限制進食的時間，間接控制熱量的攝取（按圖）：

時間限制斷食法：以一天24小時計，自行限制某幾個時數不吃，其餘時間才進食。



隔天斷食法：是一天正常飲食，一天不吃，只可飲茶/咖啡/水



改良式隔天斷食：是一天正常飲食，一天攝取僅500kcal ，梅花間竹地進行



但只留意熱量或者進食時間，其實無助身體健康，就算真的有正面效果也是短暫。反而應多注意食物上的選擇、分量及生活作息，才可真正及持續帶來健康的效果。此外，在使用任何斷食法前亦應先諮詢醫生、營養師等專業人士意見。

資料來源：Mindbodygreen、照護線上、VOGUE Taiwan、健康2.0