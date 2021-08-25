胃脹｜餐後1小時脹氣想嘔因腸菌過多宜吃蒜？護腸5招蘋果醋助吸收

腸胃問題是現代人常見的毛病，雖然不會致命，卻會影響生活品質。根據台灣健保署資料統計，108年（2019年）藥物用量最多的前10名中，就有以氧化鎂為主的胃藥（第四名），以及改善便秘的緩瀉劑（第六名），顯示腸胃問題的確是一大困擾。台灣聯青診所副院長顏佐樺醫師表示，腸胃功能性的問題可以往3個方向思考：分解及蠕動功能、腸道菌相，或是腸道免疫。



吃飽就脹氣想吐？原來是腸道菌跑錯地方

台灣顏佐樺醫師表示，一般來說，腸胃可分為「結構性」及「功能性」問題。像是胃潰瘍、腸瘜肉等就屬於結構性問題，器官上可以看到明顯的問題，藉由完整的健康檢查就能排除。不過當檢查都沒有發現明顯問題，卻還是有症狀時，就要進一步思考「功能性」的問題。

腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

+ 8

相關文章：益生菌｜便秘嗜甜生濕疹大腸壞菌多6徵狀 吃蕉洋蔥助增益生菌？

32歲的龔先生是一名相當注意飲食的上班族，卻常年受脹氣所苦，雖注重飲食選擇、也儘量以清淡為原則，但每每用餐完1、2 個小時，就會嚴重脹氣，甚至需要催吐！雖然固定服用益生菌，並嘗試在飲食中找出誘發不適的物質，卻成效不彰。不只是脹氣，還有嚴重的便秘，讓龔先生的日常生活嚴重受到影響。



「腸胃功能性的問題可以往3個方向思考：分解及蠕動功能、腸道菌相，或是腸道免疫。」因此，台灣顏佐樺醫師安排龔先生一連串進階的功能醫學檢查，協助徹底找出原因。

1. 過敏原檢測

2. 腸道消化評估檢測

3. 日常生活習慣



首先，過敏原檢測中，並沒有發現龔先生有明顯的食物過敏反應；但是透過小腸菌叢檢測，卻發現龔先生的小腸中有大量菌過度增生；加上從腸道消化評估檢測中發現，其糞便殘留不應有的油脂，可推斷其腸胃消化分解能力欠佳。

顏佐樺詳細了解龔先生健檢報告與日常習慣後，推估「消化酵素不足」恐是主因，因此又再細部做相關檢後查確認主因是：龔先生的胰蛋白酶 PE-1（消化酵素）分泌不足。

相關文章：消化不良｜打嗝失眠嘔吐6症狀忌三餐不定 按3穴位增強食慾護腸胃👇👇👇

+ 8

小腸菌叢增生導致會導致脹氣！從源頭治療一勞永逸

顏佐樺表示，腸道中的好菌並不是越多越好，當腸道中的菌過度增生，即使不是壞菌，也會導致進食後大量產氣，造成嚴重脹氣。這種疾病就被稱為小腸菌叢過度增生（簡稱 SIBO）。

SIBO的常見原因：

1. 消化酵素不足

2. 腸道蠕動欠佳

3. 飲食過量攝取精緻糖



因為消化的條件不足，導致食物分解能力不佳，無法完全消化，殘渣在腸道內慢慢發酵，更容易累積一些菌種在體內，導致腹脹、消化更不好的症狀。

不過每個人的問題都不太一樣，所以也會去補充不同的營養素，顏佐樺說，以龔先生的例子來說，可以從源頭隨餐補充胰蛋白酶酵素，強化食物分解能力與避免菌叢繼續增生；其次，針對小腸中過度增生的菌叢，建議透過攝取大蒜、奧勒岡葉等具良好的抗菌成效的食物及保健食品，後來也有很好的改善。

顏佐樺醫師的保腸小妙方（按圖了解👇👇👇）

+ 1

1. 養成細嚼慢嚥、乾濕分離的飲食習慣。

2. 可以酌量攝取促進分解的食物，苦瓜能夠促進膽汁分泌，酸性的蘋果醋也能改善消化吸收。

3. 觀察吃哪些食物會導致特定症狀，做飲食與症狀日記。

4. 雖然有固定排便習慣，但是排便總不成形，這代表腸胃的吸收出現問題，仍然需要檢查。

5. 脹氣、胃酸倒流等症狀也需要注意。



顏佐樺說，造成消化功能異常的原因複雜，因此，若有長期、慢性的腸胃問題更需要關注。定期做腸胃鏡檢查和留意腸胃功能性問題，改善小毛病，才能夠「腸」保安康。

相關文章：腸胃炎｜嘔瀉發高燒5症狀急性腸胃炎！戒4類食物汽水甜品愈食愈瀉

+ 1

延伸閲讀：

酪梨16種吃法完整大公開 營養師提醒2關鍵 正確食用減脂、護心又潤腸

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」