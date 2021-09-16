芒果｜降血壓膽固醇仲防腦退化？芒果葉水止咳化痰濕熱大便爛慎吃

芒果美味清甜，一年四季也可品嚐，不少甜品和飲品也推出芒果口味，如雪糕及沙冰等。不過常說芒果濕熱，並非人人適宜，哪一類人要注意？除了芒果肉，芒果葉原來也有藥用價值，有助止咳化痰功效。



芒果營養的新研究將於2021年9月的國際科學期刊《Journal of Functional Foods》發表，研究發現芒果可以分離出抗神經炎的植化素，可能有助緩和神經性退化疾病，如阿茲海默症、柏金遜症等的病徵。

全球的芒果品種繁多，在市場上常見的較為消費者所喜愛。（圖片︰terimakasih0@Unsplash）

▼芒果7大功效，除有助降血壓，還有什麼好處？（按圖👇👇👇）

+ 3

芒果清涼降溫外，註冊中醫師潘咨遐指芒果味甘和酸、性平、入肺和胃經，具益胃生津功效，可改善食慾不振、口乾舌燥、止暈和止嘔，亦對眩暈症、降血壓及降膽固醇有療效。

芒果葉食療助去痰

除了芒果肉，潘醫師指芒果葉也有一定健康療效，不過食用前最好諮詢註冊中醫師。

性味：酸、甘、涼



功效：清熱化痰、止咳平喘



主治：肺熱咳嗽痰多、熱滯腹痛、氣脹、小兒疳積、消渴等



做法：15-30克芒果葉加適量水煎服



忌吃芒果人士

芒果雖美味，但少吃多滋味，潘醫師則提醒以下6類人要慎服。

▼哪類人要慎吃芒果？（按圖👇👇👇）

+ 2

由於芒果屬於發物（即易引起上火、過敏、舊病復發或新病加重的食物），所以過敏體質（容易口嘴鼻腫、皮膚瘙癢、泛紅情況加重）、本身患有皮膚病（如蕁麻疹）、腫瘤、糖尿病患者等人士需忌服。

而且芒果具溫補滋潤特性，屬性偏補，因此身體不虛的人、甚至濕熱人士（易有暗瘡、體味重、汗出帶黃、大便爛等）不宜多吃，吃後會過補並容易上火增濕。

雖然秋天也有芒果售賣，但潘醫師不建議秋天吃過多芒果。由於天氣乾燥，吃芒果會加重體內濕氣，造成濕熱，出現胃脹、大便黏、易上火。加上，乾燥天氣令皮膚易癢，是濕疹或蕁麻疹等皮膚病復發季節，因此皮膚病人士要多注意，以免痕上加痕。

▼同場加映：身體濕重有什麼影響？（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：去濕｜失眠大便黏8大特徵或體內濕氣重 4招防濕四神湯促血液循環

至於脾胃不佳的人士，如胃脹、易腹瀉雖可吃芒果，但不宜進食過多。脾的功能是運化水濕到全身，吃過多芒果可令脾失運化，令濕停滯於體內，出現水腫和腹瀉。

（資料圖片）

芒果月餅和芒果乾也要少吃？

中秋住節將至，市面上有林林總總月餅口味，不乏芒果冰皮月餅。潘醫師指，冰皮月餅屬生冷食物，不宜脾虛人士食用，而上述幾類人士同樣不宜食用。

而芒果乾是由芒果和糖烘乾製成，與芒果冰皮月餅一樣添加了不少糖分，糖尿病患者食後會使血糖上升。

▼同場加映：水果醣分排行（按圖👇👇👇）

+ 12

相關文章：水果熱量｜西瓜熱量比檸檬低？15款生果卡路里排行甜不一定高卡！

食用芒果注意事項

直接接觸芒果也可能會引起敏感，因此食用時應把芒果切開後拿勺子舀著吃，或是將芒果切成一粒粒進食，不要讓口部周圍及面部接觸到芒果汁液。一旦對芒果產生過敏，接觸到沾有樹汁的果皮部位，過敏者可能產生蕁麻疹、丘疹、紅疹、甚至嘔吐情況。

相關文章：夏天水果│中醫師建議一類兒童慎吃芒果 易喉嚨腫痛皮膚痕癢

相關文章：去濕茶｜金銀花綿茵陳4大去濕茶 排毒去水腫更可外敷紓緩濕疹痕