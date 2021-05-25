夏天水果│中醫師建議一類兒童慎吃芒果　易喉嚨腫痛皮膚痕癢

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-25 07:00

要說近期時令水果，必數芒果，看大街小巷賣到成行成市，入口香港的芒果品種繁多，常見有呂宋芒、水仙芒、愛文芒都深受歡迎。濃濃的香味及高甜度的確令人垂涎三尺，但不時聽到芒果「濕熱」，吃後易肚痾及出現皮膚敏感，註冊中醫師陳綺琪馬上教大家如何選擇芒果、進食份量及注意宜忌。

對於一眾水果經常被指「濕熱」，原來「濕熱」是中醫學名詞，註冊中醫師陳綺琪說：「『濕』和『熱』都是病邪，令身體致病，也可以說當這類型的人，受邪而得出『濕熱』這個病的機理。」

陳醫師表示，水果有不同的屬性，有些水果性味寒涼、有些則較溫補，她說：「沒有一種是濕熱的水果，但食物有不同的屬性；我們以經常被指『濕熱』的芒果、菠蘿為例，芒果性味甘、酸，微寒，吃對了有益胃生津、止嘔止暈作用。由於芒果的滋潤生津太過，本身濕熱體質的兒童，吃了會太滋補，過猶不及便令人生病。」

點圖即看芒果品種:

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陳醫師形容就像「人參」，本為大補元氣之品，最適合如手術後元氣大傷的病患食用，但如根本沒有不舒服，氣血本來就足夠，硬要食人參「進補」，卻會有機會引起流鼻血、喉嚨腫痛等，但人參本來不是「毒」，她說：「說到尾沒有虛不受補，是要進補得宜才有相應功效。要說芒果濕熱，大概是由於有些皮膚容易過敏人士，進食芒果後會出現嘴唇紅腫痕癢情況，便把這種後果歸咎於芒果濕熱，由於其果皮有種易讓皮膚過敏的特質，而不是芒果『濕熱』。」

對於有人吃了芒果之後出現嘴唇紅腫痕癢，陳醫師說：「情況與菠蘿一樣，菠蘿蛋白酶容易令過敏人士有皮膚痕癢反應，故此大家進食芒果時盡量切粒，不要碰到口唇。」

點圖即看吃芒果注意宜忌:

另一種也是很多家長查詢到底小朋友是否應該吃的水果-「火龍果」，有指火能果傷小朋友腸胃，到底是真是假？陳醫師說：「火龍果性質偏寒涼，性味甘淡，跟西瓜一樣都是夏日的好選擇，可以對付炎熱天氣帶來的口乾口渴、便秘口臭。不過兒童先天生理特質就是脾胃較弱，如果小朋友經常手足冰冷、面色白、經常肚痛胃痛、腹瀉的話，便要避免食寒涼水果，包括火龍果、西瓜等（尤其是雪凍的）。」

「沒有濕熱或專門傷脾胃的水果，不同類型的芒果跟火龍果的性味也略有差別，最好就是給小朋友淺嚐，如果沒有過敏便放心食用，記住凡是不要太過便可。而常溫的蘋果，是最最適合小朋友吃的。」陳醫師續說。

以上資訊僅供參考，有任何疑問請向註冊中醫師諮詢。

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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