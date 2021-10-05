貧血｜亂補小心鐵中毒！營養師揭貧血可能缺蛋白質、銅6大營養素

很多人一聽到「貧血」的第一個反應就是「補鐵」，因為台灣人缺鐵比例高，盛行率約為13-15%，尤其以生育年齡女性為要缺乏族群，但台灣Heho營養師宜庭提醒，貧血的原因有很多，沒有查明原因狂補鐵小心鐵中毒！除了鐵質以外，還有許多營養素與貧血有關，包含蛋白質、維他命B12、B6、葉酸、銅和維他命E等。



貧血先找原因再補鐵 亂補小心鐵中毒！

很多人覺得疲憊、臉色蒼白或站立時有暈眩症狀，覺得自己貧血就會開始補鐵，但鐵劑需要經過醫師診斷再補充，否則如果「不是」缺鐵性的貧血，補充過量的鐵可能會造成體內累積鐵質沉積，增加體內氧化壓力及肝臟、心臟、胰臟負擔，長期可能會導致神經退化性疾病、肝病、心臟病或糖尿病等。

「非」缺鐵性貧血的貧血類型：

- 地中海型貧血

- 鐵粒幼紅細胞性貧血

- 慢性溶血性貧血

- 再生障礙性貧血

- 紫斑症

- 酒精性肝硬化



▼貧血可能缺乏的營養素（按圖看清👇👇👇）

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一、鐵

貧血的一大主因就是體內的血紅素合成不足，當血紅素合成不足時，就無法將足夠的氧氣送到全身各處。而血紅素的合成需要鐵作為原料，如果因缺鐵、鐵質吸收不良或需求增加時，會使血紅素含量不足造成貧血。

含鐵食物來源：紅肉、肝臟類食物、芝麻、紅莧菜等

二、葉酸、維他命B12

除了鐵之外，還需要維他命B12和葉酸參與，才能夠讓從骨髓被製造出來的前驅紅血球細胞分裂、成熟，因此如果缺乏葉酸或B12會導致紅血球細胞無法正常分裂，導致「巨球性貧血」。

缺乏高危險群為孕婦、缺乏葉酸的孕婦產下的嬰兒、酗酒者及血液透析者。

葉酸來源：菠菜、西蘭花、蘆筍等綠葉蔬菜、柑橘類食物、肝臟類食物、黑豆、菜豆、大豆核果

維他命B12來源：廣泛存在於動物性食物中，包括肝臟、牡蠣、秋刀魚、雞蛋、乳製品等。

三、維他命B6

合成血基質（heme）時的其中一個酵素會需要維他命B6的參與，若缺乏B6會影響成熟紅血球的生成，導致小球型的貧血。缺乏的原因為遺傳或使用肺病用藥（Isoniazid）或氯黴素的患者。

B6廣泛存在豆魚蛋肉類及全穀類當中，通常缺乏原因並非「攝取不足」，而是因為遺傳、用藥、酗酒或抽煙導致吸收不良。

四、蛋白質

飲食長期缺乏蛋白質，容易同時缺乏鐵質和葉酸，加上缺乏蛋白質也無法順利合成血紅蛋白，造成貧血。

優質蛋白質來源：奶製品、豆製品、魚類及海鮮類、雞蛋、肉類

五、銅

將鐵從儲存處釋放到血液中時，需要一種含銅的蛋白質「藍胞漿素」的作用，當銅缺乏時就無法順利釋放鐵，形成缺鐵性貧血。

銅食物來源：糙米、全麥、花生、核桃、南瓜子、蝦子、牡蠣、肉類、肝臟等食物中。

六、維他命E

維他命E是重要的抗氧化劑，能保護紅血球細胞膜避免受氧化傷害，缺乏時容易讓紅血球壽命變短，導致溶血性貧血。可能的高危險群為新生兒，尤其是早產兒。

廣泛存在於堅果種子、植物油中，及部份穀類和綠葉蔬菜，例如：粟米、小麥胚芽、菠菜、生菜等

以上就是貧血可能缺乏的營養素，建議定期透過健康檢查了解自己身體狀況，若有發生類似貧血的類似症狀，也務必要檢查出原因及缺乏營養素才能對症下藥，不要自己亂補鐵！

▼貧血8大症狀（按圖了解👇👇👇）

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