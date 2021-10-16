養生穴位｜入秋易感冒、喉嚨痛！多按合谷穴消炎止痛兼改善頭痛

入秋後，日夜溫差大，一不小心感冒，就容易喉嚨痛、聲音沙啞。



台灣養生氣功專家李章智建議，可以按揉合谷穴，具有退熱、消炎的功效，也是止痛的要穴。

▼按摩合谷穴好處（按圖看清👇👇👇）

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「天下第一穴」合谷穴 全身症狀都適用

李章智指出，合谷穴有「天下第一穴」之美稱，是手陽明大腸經的原穴，能清熱解表，疏散風邪與鎮靜止痛，對於感冒、扁桃腺發炎、神經衰弱、鼻炎、消化不良與關節痛等症狀，都有一定的改善效果，因此幾乎所有的症狀都會應用到合谷穴。

李章智說明，解表即為「解除表證」之意，表證則泛指一般較表面輕微的疾病，如發燒、頭 痛、畏寒等。

李章智強調，在夏季時常按摩合谷穴，可達到解熱止痛的功效，秋冬感冒時，也可以按壓合谷穴，幫助改善喉嚨痛。另外，因工作壓力大與生活節奏快速所造成的身心病，如身體緊繃疼痛，經常肩頸痠痛無法入眠，莫名的血壓上升，頭痛不適等狀況，也十分有效。

按壓合谷穴小訣竅

合谷穴位於手大指與次指（虎口）後肌肉豐厚處。李章智提供，指壓合谷穴的小訣竅，按到穴位後並非直接上下按壓，第一個要訣是略向食指側按壓外，第二個要訣則是找到節結條索狀的肌肉，以左右撥動的方式按摩，這兩個要點都可以達到按摩合谷穴的最佳效果。

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