乳癌｜飲得酒多增乳癌風險日飲1支啤酒風險增1.74倍 拍拍腰防乳癌

肥胖和吸煙都有可能導致患乳癌的風險增加，而其實飲酒都是其中一個增加風險的因素。根據日本以16萬女性為對象的研究結果顯示，停經前飲酒飲得越頻密，患乳癌的風險就會越高。而每日飲一支啤酒或者一瓶清酒以上的人，患乳癌的風險更是沒飲酒的人的1.74倍。



肥胖和吸煙都有可能導致患乳癌的風險增加，而其實飲酒都是其中一個增加風險的因素。（資料圖片）

10月是國際乳癌防治月，日本A10 Lab做了一個有關大眾對乳癌認知的調查，結果發現少過四分之一的人知道吸煙、BMI超標，以及飲酒會令乳癌風險增加。以往相關的研究主要是以歐美的女性為對象，然而今次的研究是以亞洲的日本女性為對象，進一步證實飲酒的確會有影響，即使是亞洲女性都不例外。

少過四分之一的人知道吸煙、BMI超標，以及飲酒會令乳癌風險增加。（A10 Lab/みんチャレ）

▼是次研究找出了日本女性患乳癌的風險，與飲酒的頻率、每天飲酒量之間的關係。（按圖👇👇👇）

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是次的研究找出了日本女性患乳癌的風險，與飲酒的頻率、每天飲酒量之間的關係。研究將15萬8164名（約16萬名）女性的飲酒頻率分成4組，分別是：「不飲（曾經飲過但現在不飲）」、「每週飲1日以下」、「每週飲1日以上4日以下」，以及「每週飲5日以上」。

而每日飲酒量就統一換算成乙醇，並分成「不飲」、「11.5克以下」、「11.5克至23克」，以及「23克以上」。結果發現，停經前飲酒的頻率和量會影響患乳癌的風險，和不飲酒的人比較，近乎每天飲酒的女性患乳癌風險為1.37倍，假如每日的飲酒量是23克以上，風險更是高達1.74倍。

將23克的乙醇換成日常飲用的酒精份量，也就等於180毫升的清酒、633毫升的啤酒、240毫升的紅酒、100毫升的燒酎、60毫升的威士忌。對於有飲酒習慣的人而言，要飲得比以上的份量多，絕對不是稀奇的事。

▼中醫師林雅瑩在節目中教大家一個紓解肝經、解憂理氣的動作，就是「敲帶脈」。（按圖👇👇👇）

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停經前少飲酒 停經後減體重

專家解釋，飲酒會增加體內的雌激素，而身體長期處於雌激素過量的情況，患上乳癌的機率亦會提升。因為雌激素會和乳癌細胞中的雌激素受體結合，促進癌細胞的繁殖，所以頻密地攝取酒精，會增加患癌風險。

然而結果顯示停經後飲酒的習慣就沒怎麼影響患乳癌的風險，專家說這是因為停經後，主要製造雌激素的不再是卵巢，而是皮下脂肪。有別於歐美的情況，日本肥胖的人較少，原本製造雌激素的皮下脂肪就少，飲酒又不怎麼刺激雌激素分泌，所以停經後飲酒的習慣和患乳癌之間關係就變得薄弱了。

▼同場加映：乳癌的症狀（按圖👇👇👇）

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因此停經之後要預防乳癌，就需要注意體重。專家提醒，BMI數值25以上的話，患乳癌的罹患率就會提升。大家千萬不要以為胖一點皺紋沒那麼明顯就任由體重增加，為了健康着想，還是維持正常的身形更好。

▼其他增患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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現代出生率低 乳癌風險增加

日本節目《ガッテン！》引述資料，發現在40年間，乳癌的發病率就增加了4倍，並指出月經前亦是提高患乳癌風險的高危時間。月經會刺激身體分泌雌激素，癌細胞因而有機會隨之而增加，與100年前的女性相比，現代女性生育次數大減，月經的次數是當年的5倍，患乳癌的機率也就越來越高。

為了防止患乳癌，除了要定期做檢查，更要在日常生活多留神，注意飲食作息，確保身體沒有過重，享受健康的人生。

▼謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖👇👇👇）

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（資料來源：日経Gooday、A10 Lab、《ガッテン！》）